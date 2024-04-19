 

У студентов РГГУ, протестовавших против центра имени Ильина, нашли нацистскую символику и патроны

19.04.2024, 13:33, Разное
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Студенты РГГУ, протестовавшие против открытия центра имени русского философа Ивана Ильина, оказались опасными преступниками – у них дома нашли нацистскую символику и боевые патроны.

Обыски прошли у пяти наиболее активных организаторов незаконной протестной акции. У каждого из них обнаружили свастику, распечатанную на листе А4 с помощью на чёрно-белого лазерного принтера, и по одному патрону от пистолета Стечкин. Показания на студентов дал их однокурсник С***** Белоусов.

– 19 марта 2024 года в 8 часов и 30 минут указанные мной лица подошли ко мне в университетской столовой. Один из них сказал: «Здравствуй, Савелий. Не хочешь ли ты вступить в нашу тайную незаконную нацистскую организацию, чтобы вместе с нами вынашивать планы антиконституционного переворота?». Я ответил: «Здравствуй. Нет, как законопослушный гражданин я не желаю быть членом незаконной нацистской организации, в которой вы состоите». Мы попрощались и разошлись, после чего я написал заявление и попросил проверить этих людей на предмет участия в незаконной нацистской организации, – рассказал свидетель на видео, опубликованном правоохранительными органами.

Теперь следствию предстоит установить, как давно студенты объединились в преступную группировку и кто ещё их поддерживал. Не исключено, что и протесты против центра имени Ильина были инспирированы зарубежными кураторами фигурантов дела.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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