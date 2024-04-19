Из-за поставок на Украину Испания теперь не может справиться с собственным дефицитом вооружений

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На фоне конфликтов на Украине и Ближнем Востоке власти Испании одобрили выделение дополнительных средств на оборону страны, чтобы таким образом сократить образовавшийся дефицит вооружений, пишет ABC. Как отмечается в статье, этот дефицит появился из-за военных поставок Киеву и неспособности испанской промышленности держать запасы оружия и боеприпасов на адекватном уровне.



AP

Испанский премьер Педро Санчес увеличивает военные расходы, чтобы сократить дефицит вооружений, пишет газета ABC.

В частности, из-за поставок на Украину запасы боеприпасов у Мадрида оказались на минимальном уровне, при этом промышленность этой страны не в состоянии переломить сложившуюся ситуацию.

Правительство Испании уже одобрило чрезвычайные расходы в размере €1,129 миллиардов на наращивание военного потенциала страны. Это решение свидетельствует о том, что на фоне украинского конфликта и кризиса на Ближнем Востоке очевидная необходимость стала уже, как указывают правительственные источники, неотложным вопросом.

«Мы утратили способность экспортировать, которая была у нас пять лет назад, — пояснили в беседе с ABC те же правительственные источники. — Но кроме того, наша военная промышленность в настоящее время не в состоянии удовлетворить наши собственные потребности и поднять наши запасы до адекватного с учётом международного контекста уровня».

Эксперты считают приоритетом для Испании усиление систем ПВО и связи. В частности, у Мадрида наблюдается явный дефицит зенитных комплексов Patriot, которые предназначены для нейтрализации воздушных целей на расстоянии более 100 км.

К повышению расходов на оборону Испанию также подталкивает и необходимость Евросоюза повысить свою военную автономию от США в период неопределённости относительно того, кто станет следующим хозяином Белого дома.