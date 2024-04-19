 

Из-за поставок на Украину Испания теперь не может справиться с собственным дефицитом вооружений

19.04.2024, 13:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

На фоне конфликтов на Украине и Ближнем Востоке власти Испании одобрили выделение дополнительных средств на оборону страны, чтобы таким образом сократить образовавшийся дефицит вооружений, пишет ABC. Как отмечается в статье, этот дефицит появился из-за военных поставок Киеву и неспособности испанской промышленности держать запасы оружия и боеприпасов на адекватном уровне.


AP

Испанский премьер Педро Санчес увеличивает военные расходы, чтобы сократить дефицит вооружений, пишет газета ABC.

В частности, из-за поставок на Украину запасы боеприпасов у Мадрида оказались на минимальном уровне, при этом промышленность этой страны не в состоянии переломить сложившуюся ситуацию.

Правительство Испании уже одобрило чрезвычайные расходы в размере €1,129 миллиардов на наращивание военного потенциала страны. Это решение свидетельствует о том, что на фоне украинского конфликта и кризиса на Ближнем Востоке очевидная необходимость стала уже, как указывают правительственные источники, неотложным вопросом.

«Мы утратили способность экспортировать, которая была у нас пять лет назад, — пояснили в беседе с ABC те же правительственные источники. — Но кроме того, наша военная промышленность в настоящее время не в состоянии удовлетворить наши собственные потребности и поднять наши запасы до адекватного с учётом международного контекста уровня».

Эксперты считают приоритетом для Испании усиление систем ПВО и связи. В частности, у Мадрида наблюдается явный дефицит зенитных комплексов Patriot, которые предназначены для нейтрализации воздушных целей на расстоянии более 100 км.

К повышению расходов на оборону Испанию также подталкивает и необходимость Евросоюза повысить свою военную автономию от США в период неопределённости относительно того, кто станет следующим хозяином Белого дома.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / Sky – Израиль обнажил слабость Байдена, проигнорировав его призывы не атаковать Иран

19.04 / Politico – «За дело, Европа!» — Трамп пожаловался на то, что европейцы недостаточно вкладываются в украинский конфликт

19.04 / В Серебряном бору проведут локальные работы по подготовке к летнему сезону

19.04 / Расхождения ЕС с Украиной по зерну показали все слабости европейского сельского хозяйства

19.04 / Директор ЦРУ – без американской помощи Украина проиграет к концу года

19.04 / Ливни с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве до конца дня

19.04 / НАТО расширило свою сферу влияния в Арктике, но конфронтация с Россией ему не нужна

19.04 / Леонардо ДиКаприо может сыграть Фрэнка Синатру в новом байопике Скорсезе

18.04 / Россияне стали внимательнее подходить к выбору МФО

18.04 / Анфиса Чехова осталась без денег и помощи во время стихийного бедствия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика