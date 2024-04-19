 

Apple по требованию Китая удалила WhatsApp и Threads из AppStore

19.04.2024, 12:30, Разное
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Apple удалила мессенджер WhatsApp и сервис Threads из китайского раздела своего онлайн-магазина AppStore. Эту информацию передает портал 9to5Mac, со ссылкой на новости компании.

Согласно сообщению, это действие было предпринято по требованию китайских властей из соображений национальной безопасности. Представители Apple отметили, что они обязаны соблюдать законы всех стран, в которых действуют, даже если с ними не согласны. Отказ от выполнения требований КНР мог привести к санкциям, включая ограничение доступа к AppStore на территории страны.

Ранее, 18 апреля, сервисы “Литрес” и VK Play предупредили пользователей о скором прекращении возможности авторизации через аккаунты Google или Apple ID. Герман Клименко, председатель совета Фонда развития цифровой экономики и основатель LiveInternet, также объявил о том, что до конца 2024 года все российские сайты прекратят использование иностранных ресурсов для входа.


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