 

Бузова не может простить старые обиды Тарасову после провального брака

19.04.2024, 10:36, Разное
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Недавно телеведущая и певица Ольга Бузова в одном из телевизионных шоу на федеральном канале сделала заметку, которая вызвала немалый ажиотаж. Когда в передаче обсуждались дикие животные, звезду спросили, смогла бы ли она держать у себя дома дикого зверя.

В ответ на это Ольга пошутила, заявив: “Мне уже никакие дикие животные не страшны после того, как я у себя дома несколько лет держала футболиста”. Этот комментарий вызвал смех и шок у зрителей, так как он намекает на бурную жизнь, которую вела Ольга во время брака с футболистом.

Напомним, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов были в браке с 2012 по 2016 год, после чего развелись. Развод прошел со скандалом, и с тех пор бывшие супруги время от времени обвиняют друг друга в различных недостатках.

После развода Ольга Бузова встречалась с блогером Давидом Манукяном, однако их отношения не привели к созданию семьи. В то время как Дмитрий Тарасов женился на модели Анастасии Костенко, с которой у них уже четверо детей. Несмотря на новые отношения и жизненные обстоятельства, обиды и нападки между Бузовой и Тарасовым продолжаются до сих пор.

Бузова также удивилась узнав о существовании психологов для животных и выразила мнение, что некоторым мужчинам также не помешало бы обратиться к таким специалистам. Этот комментарий можно расценивать как ее недвусмысленное отношение к своему бывшему мужу и его поведению.

Отношения между Ольгой Бузовой и Дмитрием Тарасовым продолжают оставаться напряженными. Их высказывания вызывают интерес у публики и становятся объектом обсуждений в прессе.


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