Директор ЦРУ – без американской помощи Украина проиграет к концу года

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19.04.2024, 9:51, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Глава ЦРУ Уильям Бёрнс призвал конгрессменов принять закон о дополнительном финансировании Киева. В противном случае, по его словам, Украину ждут мрачные перспективы и весьма вероятное поражение уже в этом году, пишет Politico.


AP

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс выступил с серьёзным предупреждением перед американскими законодателями. Он заявил, что если конгресс не одобрит помощь Украине сейчас, то она может проиграть войну к концу года, пишет Politico.

По словам чиновника, ВСУ способны продержаться весь 2024 год, если Вашингтон согласится на дополнительное финансирование. В противном случае перед Киевом предстанет «более ужасная» перспектива.  

«Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя к концу 2024 года или, по крайней мере, что Путин окажется в положении, при котором он сможет, по сути, диктовать условия политического урегулирования», — отметил глава ЦРУ.

Он добавил, что поддержка Украины не ограничивается противостоянием России. «Она также касается Си Цзиньпина в Китае, его амбиций и наших союзников и партнёров в Индо-Тихоокеанском регионе. На самом деле речь о том, понимают ли наши противники, а также наши союзники и партнёры, нашу надёжность и решимость», — пояснил Бёрнс.


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