Специалисты СКФУ создали робота-поводыря с ChatGPT
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Невинномысский технологический институт, филиал Северо-Кавказского федерального университета, рассказал о создании уникального робота-поводыря, предназначенного для помощи людям с нарушениями зрения. Этот инновационный проект, основанный на анализе визуальных данных и использовании языковых моделей GPT, разработан под руководством Богдана Колесника.
Согласно описанию, робот-поводырь способен анализировать окружающую среду, выбирать безопасные маршруты и избегать препятствий, обеспечивая эффективное и безопасное перемещение для своего владельца.
Основной функционал робота также включает в себя распознавание текстов на различных поверхностях, что позволяет ему читать информацию с упаковок товаров, включая даты производства.
Этот проект представляет собой значимый шаг в области разработки робототехники для помощи людям с ограниченными возможностями, исследования окружающей среды и создания инновационных технологий.
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