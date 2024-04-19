Специалисты СКФУ создали робота-поводыря с ChatGPT

Невинномысский технологический институт, филиал Северо-Кавказского федерального университета, рассказал о создании уникального робота-поводыря, предназначенного для помощи людям с нарушениями зрения. Этот инновационный проект, основанный на анализе визуальных данных и использовании языковых моделей GPT, разработан под руководством Богдана Колесника.

Согласно описанию, робот-поводырь способен анализировать окружающую среду, выбирать безопасные маршруты и избегать препятствий, обеспечивая эффективное и безопасное перемещение для своего владельца.

Основной функционал робота также включает в себя распознавание текстов на различных поверхностях, что позволяет ему читать информацию с упаковок товаров, включая даты производства.

Этот проект представляет собой значимый шаг в области разработки робототехники для помощи людям с ограниченными возможностями, исследования окружающей среды и создания инновационных технологий.