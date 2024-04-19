Брюки-морковки – хит весны и лета: как вписать в образ штаны кэррот

Брюки-моковки, или кэррот, станут хитом весны и лета. Они очень комфортны в ношении. Их силуэт подходит женщинам разной комплекции, так как делает фигуру визуально стройнее. Эта одежда подходит для разных случаев жизни – от повседневных до торжественных. Мы расскажем, как вписать штаны кэррот в свой стиль.

Брюки кэррот: что это такое

Штаны кэррот относятся к классическим моделям брюк, которые всегда остаются в моде. Этот фасон играет на контрастах. Он отличается свободной посадкой в области бедер и постепенным сужением вдоль ног.

Брюки-морковки обычно имеют высокую талию. Их длина может варьироваться от обычного кроя до укороченных моделей. По форме эти брюки напоминают морковь, отсюда и их название.

Кому подходит эта модель

Немного необычный силуэт брюк кэррот может как скрыть, так и подчеркнуть недостатки фигуры. Поэтому их нужно подбирать осторожно и тщательно продумывать сочетания с другими предметами одежды.

Брюки-морковки подходят женщинам с фигурами “песочные часы”, “перевернутый треугольник”, “яблоко” и “прямоугольник”. Эта модель подчеркивает бедра и уравновешивает пропорции этих типов телосложения.

Женщинам с фигурой “груша” лучше избегать этого фасона, так как он сделает широкие бедра еще более объемными.

С какой обувью сочетать

Брюки-морковки можно сочетать практически с любым видом обуви. Они красиво смотрятся с элегантными моделями, такими как босоножки и туфли на высоком каблуке.

Штаны кэррот также гармонично сочетаются с комфортной повседневной обувью: туфлями на плоской подошве, кроссовками, лоферами, балетками и ботильонами.

Далее мы приведем несколько модных образов с брюками-морковками.

Монохромный образ

Чтобы составить элегантный наряд, выбирайте монохромный образ. Если вы не хотите носить черный цвет с головы до ног, то отдавайте предпочтение серому.

Пример такого образа вы видите на фото ниже. Темно-серые брюки-морковки составляют основу наряда, подчеркивая ноги. Они дополнены приталенной блузкой более светлого оттенка, которая вносит в ансамбль интересную нотку.

Для летних дней вы можете выбрать наряд в белых или кремовых тонах. На фото ниже просторные брюки кэррот идеально подходят для жары, так как позволяют коже дышать. Они удачно дополнены прилегающей блузкой на пуговицах, напоминающей по фасону жилет.

Джинсы кэррот

Джинсы кэррот очень удобны и универсальны. Эта неподвластная времени модель сочетается с разными видами топов. Попробуйте скомбинировать ее с прилегающей укороченной блузкой, чтобы сбалансировать силуэт.

Вечерние брюки-морковки

Если вы выбираете брюки-морковки для вечерних мероприятий, то отдавайте предпочтение моделям из блестящих тканей “металлик”. Дополните свой наряд сдержанной черной блузкой и женственными босоножками на высоком каблуке.

Цветные детали

Если вам не нравится однотонный образ с брюками-морковками, то вы можете разбавить его цветными деталями, такими как сумочка или головной убор. Однако при этом важно правильно сочетать оттенки.

Эксперты рекомендуют комбинировать такие цвета, которые идентичны по насыщенности. Это означает, что яркие тона следует сочетать с яркими, а пастельные – с пастельными.

С блузкой с принтом

Брюки-морковки белого цвета идеально подходят для летнего сезона. Вы можете скомбинировать их с яркой блузкой, украшенной выразительным принтом. Завершите свой образ белыми кроссовками или сандалиями.

Черные брюки

Черные брюки-морковки идеально вписываются в любой образ. Если вы предпочитаете элегантность, то сочетайте их с блузкой белых или пастельных тонов и туфлями. В прохладную весеннюю погоду вы можете накинуть сверху бежевый тренч.

Для создания повседневного образа скомбинируйте черные брюки кэррот со светлой майкой и кроссовками.