Мнение «аналитика»: О печальных и тревожных новостях… Всё уже настолько плохо?

…И сердцу тревожно в груди…

На Москву надвигается какой-то апокалиптический шторм, а на Россию — кое-что пострашнее. Причём самое тревожное и страшное, что она к этому, похоже, совершенно не готова. А значит, последствия могут быть даже намного более печальными, чем кажется сейчас, из дня сегодняшнего, где пока ещё всё спокойно.

Но это спокойствие — обманчивое.

Будущее «Терминатора» надвигается семимильными шагами на страну, погрязшую в изучении военных стратегий и тактик конца XIX — начала XX века. В то время, как потенциальный противник прорывается в век XXII-й.

Военные #США провели первый в истории учебный воздушный бой, где один из истребителей контролировался человеком, а другой — системой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказали в Управлении перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

«Потенциал автономных боевых действий класса „воздух — воздух“ представлялся [фантастами] на протяжении десятилетий, но реальность до сих пор оставалась далёкой мечтой», — отметил министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл. Видео с боем было опубликовано на youtube-канале DARPAtv.

Американские военные не уточнили, кто одержал верх в поединке. Но это пока и не важно. Главное, положено начало процессам, которые очень далеко заведут человечество. А для России ввиду её углубляющегося отставания в перспективных областях могут оказаться фатальными.

И чем она ответит?

Царь-бомбой?

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