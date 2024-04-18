 

Google уволила протестующих против контракта с Израилем сотрудников

18.04.2024, 20:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Корпорация Google уволила 28 сотрудников, выступавших против контракта компании с израильскими властями. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на внутреннее письмо вице-президента Google по глобальной безопасности Криса Рэкоу.

Протесты прошли в офисах компании в Нью-Йорке и Саннивейле, штат Калифорния. Сотрудники выступили против совместного контракта Google и Amazon с израильскими властями в области облачных вычислений. Внутри компании протесты были названы «неприемлемыми и крайне разрушительными». Как написал Рэкоу в своем письме, протесты заставили других сотрудников «почувствовать угрозу».

Организаторы протестов выразили свое недовольство увольнением 28 сотрудников, считая это свидетельством того, что «Google ценит контракт на $1,2 млрд с израильским правительством и военными, проводящими геноцид, больше, чем своих собственных работников».

Протесты были вызваны контрактом Google и Amazon с правительством Израиля на предоставление услуг облачных вычислений, в том числе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, в рамках проекта Nibmus.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Частые простуды, аллергии и аутоиммунные болезни свидетельствуют о плохом иммунитете

18.04 / Политолог: Под видом интервью с Дуровым Карлсон привёз в Дубай ультиматум Трампа по ценам на нефть

18.04 / Рупор кремлевской пропаганды: По пророссийским соображениям застрелил насильников

18.04 / Мнение: Войны зеленые итоги

18.04 / Мнение «аналитика»: О позиции глобального Юга… Почему Россия НЕ проиграет?

18.04 / В Россию официально пришел новый автомобильный бренд Seres

18.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Дешево и эффективно

18.04 / Мнение: США подрывают китайский экспорт в Россию, нефть выше потолка, санкции против российского флота

18.04 / Мнение: Павел Дуров, вечер в хату!

18.04 / Россия и США создали межгосударственную комиссию по блокировке Telegram

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика