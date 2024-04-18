Google уволила протестующих против контракта с Израилем сотрудников

Корпорация Google уволила 28 сотрудников, выступавших против контракта компании с израильскими властями. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на внутреннее письмо вице-президента Google по глобальной безопасности Криса Рэкоу.

Протесты прошли в офисах компании в Нью-Йорке и Саннивейле, штат Калифорния. Сотрудники выступили против совместного контракта Google и Amazon с израильскими властями в области облачных вычислений. Внутри компании протесты были названы «неприемлемыми и крайне разрушительными». Как написал Рэкоу в своем письме, протесты заставили других сотрудников «почувствовать угрозу».

Организаторы протестов выразили свое недовольство увольнением 28 сотрудников, считая это свидетельством того, что «Google ценит контракт на $1,2 млрд с израильским правительством и военными, проводящими геноцид, больше, чем своих собственных работников».

Протесты были вызваны контрактом Google и Amazon с правительством Израиля на предоставление услуг облачных вычислений, в том числе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, в рамках проекта Nibmus.