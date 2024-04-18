 

Россияне стали внимательнее подходить к выбору МФО

18.04.2024, 20:05, Новости дня
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Однако если раньше к вопросу выбора МФО потребители
подходило без должной ответственности, то теперь перед тем, как попросить
деньги в долг, россияне тщательнее анализируют и организацию, и условия работы,
и саму потребность оформления займа «до зарплаты».

Отчасти на потребительские настроения повлиял увеличившийся
процент займов с просрочками, штрафами и большой переплатой, как и растущая
нагрузка на среднестатистический семейный бюджет со стороны МФО.

Ставка процента и
условия погашения

Первым и, возможно, самым важным фактором при выборе
программы займа остается ставка процента и условия погашения, ежемесячные
платежи, срок займа и возможные штрафы за просрочку. Кроме того, россияне стали
чаще выбирать МФО, которые сразу называют всю сумму переплаты при условии
погашения в срок.

Скрытые комиссии и
дополнительные расходы

Все чаще заемщики спрашивают гарантии отсутствия скрытых
комиссий или дополнительных расходов, которые могут увеличить общую стоимость
кредита. При этом особое внимание уделяется возможной комиссии за обслуживание,
выдачу займа, переводы и другие услуги, которые могут быть включены в договор.

Репутация и
надежность МФО

С ростом числа поставщиков услуг, репутацией становится
одним из определяющих факторов выбора. Россияне ищут отзывы клиентов, рейтинги
МФО в независимых источниках. Наличие действующей лицензии ЦБ тоже стали
проверять чаще, что говорит о растущий финансовой грамотности.

Гибкость условий
займа

При выборе программы займа в МФО учитывают не только ставку
процента, но и ряд других факторов и условий, которые могут повлиять на общую
стоимость и удобство использования займа. Например, на возможность пролонгации,
«каникул», рефинансирования, беспроцентных займов. Для многих заемщиков важным условием
становится наличие у МФО своего мобильного приложения или программы лояльности.

В заключение напомним вам, что займы в МФО нельзя назвать
панацеей для решения финансовых проблем. Это всего лишь услуга, которой стоит
пользоваться только в исключительных ситуациях, и за которую вы будете платить
из своего кармана в виде процентов. Если вы понимаете, что с возвратом долга
могут возникнуть трудности, то займы лучше не брать.


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