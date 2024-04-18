 

Частые простуды, аллергии и аутоиммунные болезни свидетельствуют о плохом иммунитете

18.04.2024, 19:40, Разное
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Важность иммунитета для организма человека трудно переоценить. Он обеспечивает защиту от внешних воздействий и различных инфекций. Врач Екатерина Морозова подчеркнула, что его сила зависит как от врожденных, так и приобретенных факторов.

Чтобы понять, что иммунитет не работает должным образом, нужно обратить внимание на ряд симптомов: быстрая утомляемость, слабость, частые простуды, аллергии и аутоиммунные заболевания. Эти признаки указывают на нестабильную работу системы защиты.

Для поддержания и укрепления иммунитета врач советует обратить внимание на образ жизни. Регулярное употребление полезной пищи, достаточный сон, физическая активность, прогулки на свежем воздухе, управление стрессом и тщательная гигиена рук помогают сделать работу иммунной системы более эффективной.


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