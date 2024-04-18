Политолог: Под видом интервью с Дуровым Карлсон привёз в Дубай ультиматум Трампа по ценам на нефть

Известный эксперт в области политологии Даниил Иванюк связал визит Такера Карлсона в Дубай с его возможностью выдвижения на пост вице-президента в тандеме с Дональдом Трампом.

Политолог уверен: Карлсон использовал интервью с Павлом Дуровым как прикрытие, чтобы определить цены на нефть на ближайшие 5 лет.

– Не нужно заблуждаться, думая, что Такер Карлсон – это журналист, который просто берёт интервью у известных людей и зарабатывает на монетизации своих каналов, – говорит эксперт. – В то время, как непосвящённые профаны шутят про стулья Дурова, Карлсон вершит мировую историю. Вы думаете, то, что он поселился всего в 50 минутах езды от резиденции министра нефти ОАЭ – совпадение? Троюродный дядя Карлсона был сенатором и в 1987 году входил в профильный комитет по вопросам роста цен на нефть. Умные люди способны сложить два и два и прийти к выводам.

По словам политолога, настоящей целью Карлсона было доведение до сведения эмиров предложений Трампа по ценам на нефть. Учитывая то, какую важную роль они играют для электората Трампа, это предложение должно было похоже на ультиматум.

– Такер за сутки в день интервью опубликовал ровно 30 твитов. Не 10, не 50, а 30. Понимаете, что это значит? – задаётся вопросом Иванюк. – Между строк он даёт понять: Трамп предлагает эмирам продавать нефть по 30 долларов за баррель, а в противном случае Telegram и другие арабские компании будут просто изгнаны из западного мира.

По мнению Иванюка, интервью с Дуровым сделало Карлсона одним из самых влиятельных людей мира. Он указал на то, что ни Хиллари Клинтон, ни покойный сенатор Джон Маккейн никогда не удостаивались чести взять интервью у основателя Telegram. По одному этому факту можно судить о весе Карлсона в американском истеблишменте.

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