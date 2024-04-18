Рупор кремлевской пропаганды: По пророссийским соображениям застрелил насильников

В Сумской области солдат ВСУ застрелил четырех "побратимов", которые угрожали его изнасиловать. Теперь стрелка обвиняют в том, что он имел "пророссийские настроения", которые видимо заключались в том, что он не хотел, чтобы его насиловали сослуживцы. Согласие на изнасилование сослуживцами надо понимать теперь является одним из признаков настоящего патриота Украины.

Персонаж, по которому льют слезы и называют героем, собирался незадолго перед смертью изнасиловать сослуживца. И если бы его не убили, возможно бы изнасиловал. Других героев Украины у меня для вас нет.

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