 

Мнение: Войны зеленые итоги

18.04.2024, 19:04, Разное
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Просто удивительно, до какой степени “повесточка”, всё это бесовское ESG и прочая Тунберг, направленное на снижение “выбросов углеводородов” и переходу всех на экономное потребление самокатов, оказывает влияние на… даже войну! Вот, скажем, к чему во многом сводится “СВО” в последнее время? Украина всячески бомбит и курочит российские НПЗ, а РФ, не отставая, в свою очередь пытается уничтожать украинские электроподстанции и ТЭЦ!

НПЗ вырабатывает топливо для богопротивных автомобилей, а ТЭЦ, как известно, работают на угле или газе, возможно – мазуте. С соответствующими выбросами в атмосферу. Словом, во всех случаях – сплошные углеводороды. “В пределе” на территории обеих стран не должно остаться ни нефтепереработки, ни электростанций. Грета Тунберг бешено аплодирует! Это же просто в чистом виде рекомендации Всемирного Экономического Форума для всех “бережливых граждан”: электричество зря не жечь, использование горячей воды и отопления свести к минимуму, на машинах не ездить, на самолетах не летать, чаще гулять пешком в специальных парковых насаждениях на территории своих городских поселений, дышать воздухом. В крайнем случае – использовать самокаты на собственной мускульной тяге.

Именно к такому и сводят друг друга украинцы и русские. Прям как будто в самом деле от всей души прониклись идеалами ESG! Тут уж думаю, не только Грета, но и рептилоиды кивают одобрительно.

Источник: Размышления вольного социолога


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