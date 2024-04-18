Мнение: США подрывают китайский экспорт в Россию, нефть выше потолка, санкции против российского флота

1. Американцы пытаются зампдлить рост торговли России с Китаем, запугивая китайские банки вторичными санкциями и мешая таким образом финансовым расчётам между Китаем и Россией (ссылка):



Проблемы в расчетах между российскими и китайскими компаниями из-за новых санкций США существуют, в настоящее время Москва и Пекин вместе ищут способы снятия затруднений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают «Ведомости».

По словам представителя Кремля, стороны находятся в плотном диалоге по вариантам хеджирования рисков, чтобы те не нанесли ущерб торгово-экономическим отношениям.

До этого Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни сообщил о падении экспорта в Россию китайских товаров в марте на 16 процентов. Такая картина наблюдается впервые с середины 2022 года, когда после введенных западных санкций начался торговый разворот на восток. После этого экспорт неизбежно рос на десятки процентов.

Российские грузоперевозчики подтверждают тенденцию. По их словам, спрос на товары и их предложение есть, однако заплатить за них очень сложно из-за позиции банков. Крупнейшие финансовые организации КНР отказываются от сотрудничества с российскими компаниями, чтобы избежать вторичных санкций США.

Всего по итогам первого квартала грузоперевозки из Китая в Россию сократились на 10% (ссылка). Это немного, с учётом эффекта высокой базы предыдущего года.



Весь этот американский саботаж, конечно, неприятен, но трудности временные. Торговать с Россией китайцам сверхвыгодно, и если даже крупнейшие китайские банки откажутся от обслуживания расчётов из-за угрозы санкций США, этим займутся более мелкие китайские организации, которые не завязаны также на торговлю с Западом и которым санкции будут глубоко безразличны. Вопрос чисто технический, со временем (достаточно быстро) он будет решён. В конце концов, если понадобится, китайские власти могут создать финансовые организации специально под взаимодействие с Россией.

Наконец, стоит помнить и о том, что мы для китайцев друзья, а американцы враги. При прочих равных, когда это технически возможно, китайцы идут нашим компаниям навстречу, стараются помогать.

2. России по итогам прошлого года удалось заработать на продажах нефти вопреки всем козням США и американских сателлитов. Даже со скидками для покупателей, российская нефть продавалась выше установленного Западом «потолка» и намного выше себестоимости добычи (ссылка):



Российская нефть продается на мировом рынке в основном выше потолка цен, который попытался ввести коллективный Запад. Об этом говорится в новом докладе Международного валютного фонда о перспективах развития мировой экономики, представленном в Вашингтоне.

“Российская нефть, экспортируемая главным образом в Китай и Индию, находилась в основном выше потолка цен Группы семи со второй половины 2023 года, с дисконтом в $15-20, если отталкиваться от данных [консалтингового и информационного агентства] Argus”, – отмечается в документе.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из России. Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие всех государств ЕС и членов G7.

3. Вместе с тем, хотя «нефтяной потолок» и не работает, американцы продолжают нам вредить в сфере морских перевозок (ссылка):

Генеральный директор российской судоходной компании Игорь Тонковидов заявил, что примерно 8% судов, участвующих в российском экспорте, находится под западными санкциями, пишет «Прайм».

По словам Тонковидова, под санкции попали не только нефтеперевозки, ограничения распространяются и на другой российский экспорт. Он считает, что экспертам предстоит проработать более стабильную модель торговых отношений с Россией, чем есть сейчас.

«Без объединений усилий как нефтяных, газовых, судоходных компаний, банковского сообщества, страхового сообщества эту проблему, наверное, будет решить сложновато», — заявил Тонковидов на Национальном нефтегазовом форуме.

Глава «Совкомфлота» подчеркнул, что если партнеры объединятся, то вопрос с транспортировками различного рода товаров получится решить.