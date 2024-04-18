Мнение: Павел Дуров, вечер в хату!



Даня в боевом прикиде



Вчера дал по телефону интервью про Павла Дурова для КП.

“Павел Дуров позиционирует себя как гражданин мира, но по этим стульям мы видим, что он плоть от плоти современной российской бытовой культуры. А она у нас, как известно, блатная. Глубинная народная культура пропитана криминальными коннотациями – очень уж большое количество заключенных было в стране. И с этими стульями Дуров предстает этаким питерским парнем из подворотни.

По словам эксперта, удивительно, что долларовый миллиардер напрямую пошел в этом направлении.

– Выходит, что основатель «Телеграма» все-таки не совсем человек мира, а и современный русский человек, который именно в этих понятных каждому из нас фреймах воспринимает мир, – продолжает Алексей Рощин. – Это похоже на компенсацию каких-то психологических травм. У нас ведь умных не слишком уважают – они же «очкарики» и «ботаники». Успех, которого человек добился мозгами, не слишком ценится в массовом сознании. И бывшие «ботаники» нередко стараются преодолеть в себе эту «ущербность» – начинают качаться, демонстративно пренебрегать хорошими манерами – мол, «Я не чушпан, я пацан!» И со стороны это выглядит порой нелепо. Когда человек, добившийся успеха своим умом, вдруг садится на корточки, снимает с себя футболку (Павел Дуров в последнее время нередко выкладывает в соцсетях свои фото с голым торсом, – Ред.) и изображает блатного «решалу», который знает, как заходить в «хату»… Ну, согласитесь, зачем это?”



Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27594/4920439/



Дуров закаляется

Я там еще припомнил еще и совсем уж карикатурный образ того же самого – прежнего “милашку” Даню Милохина, кстати, из тех Дубаёв. “Даня”, которого (в частности, за “дружбу” с Грефом) отчетливо подозревали в “голубизне” и всякой прочей “няшности”, внезапно тоже раскачался, стал ходить везде с голым торсом и даже вдруг решил делать карьеру в “боях без правил”, то есть попытался изобразить из себя даже большего мачо, чем сам Дуров…

Я также, конечно же, не мог не провести в интервью параллель и с третьим напрашивающимся персонажем – который земляк Дурова по Питеру (и который, как радостно подхватил мой собеседник, тоже ведь недавно давал интервью Такеру Карлсону!!) И этот предшественник обоих тоже, как мы прекрасно знаем, обожает фотографироваться с голым торсом, а также отпускать блатные шуточки. В общем, интересная могла бы получиться тройка, связь, так сказать, поколений – от старшего к младшему: Путин-Дуров-Милохин. И все – с голой грудью! Эх…

Но эту тему, как видим, корр “Комсмольской правды” предпочел не развивать. Цензура, наверно.