 

Ученые экспериментально подтвердили существование души

18.04.2024, 17:25, Разное
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Доктор Стюарт Хамерофф и физик Роджер Пенроуз из Университета Аризоны представили амбициозную концепцию, согласно которой сознание возникает из микротрубочек в клетках мозга и может существовать независимо от организма.

Их теория, известная как Orch-OR, вызвала дебаты в научном сообществе, однако их исследования в области анестезиологии и околосмертного опыта представляют убедительные доказательства в поддержку данной гипотезы.

Согласно Хамероффу, после смерти микротрубочки, несущие квантовую информацию, могут сохранять свое существование и даже возвращаться в мозг при возрождении (клиническая смерть). Это предположение может объяснить множество свидетельств околосмертного опыта, таких как воспоминания о свете и ощущения плавания вне тела.

Хотя теория вызывает споры, некоторые физики, включая Анирбана Бандиопадьяйя, подтверждают ее основные аспекты. Однако критики, включая Макса Тегмарка из Массачусетского технологического института, оспаривают ее, указывая на ограничения квантовых состояний после смерти.

Неопределенность вокруг этой теории поддерживает интерес к ней в научном сообществе, а конференции, посвященные науке о сознании, продолжают привлекать внимание ученых со всего мира.

Хотя окончательные доказательства пока не получены, исследования Хамероффа и Пенроуза представляют важный шаг в понимании природы сознания и его связи с квантовой механикой. Будущие исследования в этой области обещают быть захватывающими и могут изменить представление о жизни и смерти.


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