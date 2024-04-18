Хакеры взломали страницу Тома Холланда и рекламировали фейковый токен

Голливудский актер Том Холланд, известный своей ролью Человека-паука, стал жертвой хакеров, которые взломали его аккаунт в социальной сети X. Мошенники опубликовали пост от его имени, утверждая, что он заключил партнерское соглашение с криптовалютной биржей Binance и представил фейковую криптовалюту под названием Spiderverse. Они также разместили ссылку на фишинговый ресурс, предлагавший купить этот фальшивый токен.

Холланд смог вернуть контроль над своим аккаунтом, и пост был удален, однако количество пострадавших фанатов неизвестно.

Такие случаи происходят не только с Томом Холландом, но и с другими известными личностями и каналами на платформах X и YouTube. Хакеры взламывают их страницы, чтобы разместить ссылки на фейковые ресурсы, призывая покупать поддельные криптовалюты. Нередко они даже используют нейросети, чтобы запустить прямые эфиры от имени известных личностей с призывами вкладываться в мошеннические проекты.