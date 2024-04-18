Мнение «аналитика»: О, наконец-то! ЖЖ 25: интересные факты обо мне и моём Альманахе

Ой, ладно… Все побежали делиться, а я что, жадный что ли?

1. ЖЖ появился в апреле 1999 года, в том году я… разбирался с первой своей инвестицией в #недвижимость. Незадолго до того я приобрёл квартиру в новостройке. Без отделки, но ещё по старым рублёвым ценам, обменяв доллары, которые в свою очередь были обменяны из рублей по ещё додефолтному курсу. После чего своими силами делал ремонт, параллельно ловя на бирже скачки валютных котировок. Весёлое было время. Но обратно не хочется. А квартира та сейчас служит уже совсем другим людям: важно не только вовремя войти в инвестицию, но и вовремя из неё выйти.

2. В детстве я мечтал стать… водителем автобуса. И хорошо, что не стал.

3. Мой любимый школьный предмет… Да все нравились, всё получалось, кроме чистописания, рисования и музыки. Хотя самые фавориты — русский, литература, физика, химия, алгебра. И ещё уроки труда.

4. Мелодия моей беззаботной молодости… За мелодию не скажу, а вот группу назову — «Наутилус помпилиус». И ещё «Ария».

5. Книга (или писатель), которая повлияла на меня… Хотел бы ввернуть что-нибудь снобистски заковыристое из сокровищницы мировой литературы «не для всех». Но реально очень повлиял Р.Т.Кийосаки и его «Богатый папа…», а также «Квадрант…». Можно сказать, с них всё и началось. Но на необитаемый остров я всё же взял бы что-нибудь другое из прочитанного.

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6. Город, который я люблю всем сердцем — Москва. И тут я однолюб, хотя повидал немало великолепных, прекрасных, потрясных городов в России и в мире. Они живут в памяти, но… не в сердце.

7. Я завел ЖЖ в 2008 году, потому что хотел… читать умных людей и иногда что-то комментировать. Тогда я даже не предполагал, что сам стану в итоге «топовым» блогером.

8. Моя фирменная фраза, по которой меня знают друзья и близкие… Хотя я за словом в карман не лезу, друзья и близкие больше знают меня не по словам, а по делам. И это правильно, я считаю.

9. Фильм, который я не устаю пересматривать… А точно можно назвать только один? Ибо у меня длинный список. Ну, ладно, тогда — «Покровские ворота». И потому, что этот фильм про Москву моих родителей. И за прекрасные образы героев + сочный русский язык.

10. Когда мне было 25 лет, я любил заниматься… Удивительное дело, я всегда любил то, чем занимаюсь. И к моему счастью, эта любовь была взаимной. Инвестиции — в числе таких занятий, разумеется. И ЖЖ тоже.

11. Я ни дня не могу прожить без… ЖЖ. Это правда.

12. Этот пост в ЖЖ я хочу порекомендовать каждому… Буквально. То есть, каждому, кому это интересно, и никому конкретно.

13. Я горжусь… успехами одного человека. Но о них я никогда не расскажу в Альманахе, потому что это глубоко #личное, хоть и не про меня.

14. Если бы я мог дать самому себе совет в 1999 год, я бы посоветовал… меньше париться по поводу возможных неудач, потерь, ошибок и промахов. Они будут, они неизбежны, они порой даже полезны. Но по правде, бесполезно что-то советовать более ранней версии себя: тебя просто-напросто не поймут.

15. Любимый блог ЖЖ…. Их и правда несколько. Но, сожалению, авторов самых=самых любимых уже нет с нами. А так — вся моя френдлента собрана с любовью. И я её реально читаю каждый день, хотя и не всё комментирую.

16. Любимое сообщество ЖЖ… Вообще не читаю сообществ, только авторов.

17. Блюдо или продукт, которые полюбил только во взрослом возрасте… Как и большинство наших соотечественников, с достижениями зарубежной кухни я познакомился уже взрослым. И многое из этого стало любимым. Особенно, когда научился их готовить…

18. За последние 25 лет я успел побывать… в десятках российских городов от Калининграда до Владивостока и от Архангельска до Сочи, а также в десятках стран мира на трёх континентах. Надеюсь, список ещё не закрыт.

19. Мое любимое лекарство от хандры… немедленно заняться одним из любимых дел.

20. Если бы я мог позволить себе не работать, то я бы занялся… А я и так не работаю — в общепринятом смысле. Хотя #инвестиции — тоже труд. А вот Альманах — это в чистом виде хобби.

21. Моя суперсила — это… Комплексом супермена не страдаю. Делаю то, что по силам одному человеку. Но каждый день.

22. Полезный навык, который я хотел бы передать младшим поколениям… Умение слушать и слышать. А ещё — понимать простой письменный текст. Впрочем, этот навык можно было бы и многим взрослым передать. Даже нужно.

23. Если бы я мог провести целый день в образе животного, то я стал бы… кем-то из кошачьих, наверное.

24. Я хотел бы встретить старость… Вот совсем не хочу «встречать старость». Надеюсь, так и уйду в иной мир молодым, в трёхзначном возрасте. Хотя на всё воля Божья…

25. Я благодарен ЖЖ за то, что… он есть. Что он живёт, вопреки всем прогнозам о смерти. Что меняется вместе с нами, но остаётся неизменно интересным. Что дал возможность познакомиться со многими интересными и замечательными людьми, в том числе и лично. Я благодарен френдам и френдессам, читателям и прохожим, критикам и хейтерам. Все вместе вы помогаете мне становиться сильнее, мудрее, лучше и т.п. И я надеюсь, дадите мне ещё немало поводов поблагодарить вас от души крепко.

До новых встреч в ЖЖ. Не переключайтесь!

PS А на какой вопрос, кроме самых-самых личных, вы хотели бы узнать ответ?

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