 

«Литрес» и VK Play отключат авторизацию через Apple ID и Google

18.04.2024, 14:05, Разное
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Сервисы “Литрес” и VK Play предупреждают пользователей об изменениях в процессе авторизации. Согласно сообщению от РИА Новости, начиная с 22 апреля, вход через аккаунты Google или Apple ID на “Литрес” будет недоступен. Рекомендуется пользователям убедиться, что их электронная почта и номер телефона актуальны и добавлены в профиль для сохранения доступа к аккаунту.

Также в VK Play обращаются к пользователям с просьбой выбрать новый способ входа. Вместо использования Google, Apple ID, Twitch, Epic Games Store или Steam предлагается теперь авторизоваться через “Почту Mail.ru”, “ВКонтакте” или “Одноклассники”. Для изменения способа входа необходимо сначала выбрать текущий способ, а затем новый.

С 1 декабря 2023 года в РФ запрещена авторизация на российских сайтах с использованием иностранной электронной почты. Вместо этого рекомендуется использовать только четыре способа: по номеру телефона российского оператора, через “Госуслуги”, Единую биометрическую систему или отечественные порталы.


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