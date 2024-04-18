Жители Орска собрали 100 тысяч дирхамов в помощь пострадавшим от наводнения в Дубае

Всего за один день жители охваченного наводнением Орска собрали крупную сумму для своих товарищей по несчастью, живущих в Объединённых Арабских Эмиратах.

Сейчас они решают, как переправить в Дубай 100 тысяч дирхамов ОАЭ.

В ночь с понедельника на вторник на эмират Дубай обрушились небывалые ливни. Потоки воды потекли по улицам, затопили метро и торговый центр Дубай-молл, а также парализовали работу международного аэропорта. Жильцы небоскрёба Бурдж-аль-Араб оказались заперты в своих квартирах. Среди дубайцев, вовлечённых в чрезвычайную ситуацию, оказался и сын мэра Орска Николай Козупица. Его отец сразу обратился к горожанам с просьбой о помощи.

– Жизнь в Эмиратах – не сахар. А уж при наводнении и того хуже. Для нас жить среди воды привычно. А там пустыня, наводнение приносит гораздо больше бед. Прошу земляков помочь, кто чем может. Мы, орчане, знаем, какая это беда – наводнение. Поможем, чем сможем! – сказал мэр в своём видеообращении.

Орчане сразу откликнулись на призыв – в первый же день сбора на благотворительный счёт поступило 2,5 млн рублей – это около 100 тысяч дирхамов ОАЭ. Однако возникла проблема с переводом средств в Дубай – банки эмирата отказываются принимать переводы из России из-за американских санкций.

Если отправить безналичный платёж в ближайшее время не удастся, мэр Василий Козупица лично вылетит в ОАЭ, чтобы передать пожертвования дубайским орчанам наличными.

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