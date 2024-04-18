Ухудшение умственных способностей может говорить о больной печени

Гепатолог Ашвина Дханды рассказал о связи между заболеваниями печени и ухудшением когнитивных способностей. Оказывается, слабость печени может быть неожиданной причиной подобных проблем.

Дханда подчеркнул, что при болезнях печени у человека может значительно ухудшаться память и способности к мышлению из-за накопления токсинов в организме. В некоторых случаях это является настолько серьезным, что у пациентов может появиться подозрение на деменцию.

Печень может пострадать от различных факторов, таких как алкоголь, жировые отложения и вирусы гепатита. Гепатолог также напомнил о том, что фиброз и цирроз являются опасными состояниями, которые могут развиваться в результате запущенных проблем с печенью. Эти изменения оказывают негативное воздействие на способность органа очищать кровь, что приводит к увеличению уровня токсинов и аммиака в крови, а этом может стать фактором когнитивных нарушений.