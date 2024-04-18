 

Ухудшение умственных способностей может говорить о больной печени

18.04.2024, 12:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Гепатолог Ашвина Дханды рассказал о связи между заболеваниями печени и ухудшением когнитивных способностей. Оказывается, слабость печени может быть неожиданной причиной подобных проблем.

Дханда подчеркнул, что при болезнях печени у человека может значительно ухудшаться память и способности к мышлению из-за накопления токсинов в организме. В некоторых случаях это является настолько серьезным, что у пациентов может появиться подозрение на деменцию.

Печень может пострадать от различных факторов, таких как алкоголь, жировые отложения и вирусы гепатита. Гепатолог также напомнил о том, что фиброз и цирроз являются опасными состояниями, которые могут развиваться в результате запущенных проблем с печенью. Эти изменения оказывают негативное воздействие на способность органа очищать кровь, что приводит к увеличению уровня токсинов и аммиака в крови, а этом может стать фактором когнитивных нарушений.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Google уволила протестующих против контракта с Израилем сотрудников

18.04 / Частые простуды, аллергии и аутоиммунные болезни свидетельствуют о плохом иммунитете

18.04 / Политолог: Под видом интервью с Дуровым Карлсон привёз в Дубай ультиматум Трампа по ценам на нефть

18.04 / Рупор кремлевской пропаганды: По пророссийским соображениям застрелил насильников

18.04 / Мнение: Войны зеленые итоги

18.04 / Мнение «аналитика»: О позиции глобального Юга… Почему Россия НЕ проиграет?

18.04 / В Россию официально пришел новый автомобильный бренд Seres

18.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Дешево и эффективно

18.04 / Мнение: США подрывают китайский экспорт в Россию, нефть выше потолка, санкции против российского флота

18.04 / Мнение: Павел Дуров, вечер в хату!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика