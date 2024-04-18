 

Состояние Игоря Николаева после операции на сердце изменилось

18.04.2024, 9:55, Разное
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Игорь Николаев отметил, что сразу после операции почувствовал значительное улучшение своего самочувствия. Он выразил благодарность врачам за проделанную работу и поддержку во время выздоровления. Всего через три месяца после хирургического вмешательства певцу было разрешено возобновить гастрольную деятельность.

Это не первый случай сердечных проблем у Игоря Николаева. За последние годы у артиста было несколько инфарктов. Первый случился в 2021 году, затем еще один в январе 2023 года. Осенью прошлого года артиста снова госпитализировали, и ему было проведено коронарное шунтирование.

Игорь Николаев признал, что подобные испытания только укрепили его духом и научили ценить каждый момент жизни. Он призвал всех своих поклонников следить за своим здоровьем и регулярно проходить медицинские обследования, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

Несмотря на сложности, с которыми ему пришлось столкнуться, Игорь Николаев остается оптимистом и радуется возможности продолжать творческую деятельность. Его история выздоровления стала для многих примером того, как сильный дух и поддержка близких могут помочь преодолеть самые трудные испытания.


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