Немцы и французы скептически настроены в отношении будущего Евросоюза

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Последние опросы показали, что европейцы в среднем довольно скептически относятся к развитию Европейского союза, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Особенно велик скепсис среди жителей Германии и Франции: их уверенность в правильности пути развития ЕС ослабла. С относительным оптимизмом в будущее Европы смотрят 60% немцев и лишь 42% французов.



AP

За несколько недель до европейских выборов многие в Европе довольно скептически относятся к развитию Европейского союза, о чём говорят результаты недавнего опроса. Особенно велик скепсис среди немцев и французов, пишет Der Spiegel.

В преддверии европейских выборов уверенность немцев в правильном пути развития Евросоюза ослабла. В ходе опроса, проведённого Европейским парламентом, 60% жителей Германии заявили, что настроены в этом отношении «довольно оптимистично» или «очень оптимистично». Чуть более трёх лет назад так отвечали 72% населения страны.

Германия соответствует среднему показателю по странам ЕС: в целом по результатам текущего опроса 61% европейцев настроены оптимистично. При этом второе место среди скептиков занимает Франция, где только 42% с оптимизмом смотрят на развитие ЕС, в то время как более половины респондентов настроены пессимистично.

Что касается немцев, в ходе последнего опроса всего 40% респондентов заявили, что в целом положительно относятся к Европарламенту. Также опрос показал, что предстоящими выборами в Европе интересуются 60% немцев.

Между тем существуют опасения, что на выборах в Европарламент в начале июня произойдёт сдвиг вправо. Согласно прогнозам платформы Europe Elects, которая проводит опросы общественного мнения в 27 странах ЕС, группа АдГ «Идентичность и демократия» может стать четвёртой по силе после консерваторов, социал-демократов и либералов.