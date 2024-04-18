Ученые: Древний папирус может содержать сведения о встрече египтян с НЛО

Обнаруженный исследователями папирус Тулли взволновал историков и уфологов. Считается, что документ, который на самом деле не является папирусом, содержит свидетельства первого в истории наблюдения НЛО.

Согласно переводу антрополога Р. Седрика Леонарда, текст описывает массовое наблюдение загадочных объектов в небе около 1480 года до нашей эры. Во время правления фараона Тутмоса III писцы Дома Жизни заметили «огненный круг», спускающийся с неба. Объект был описан как безголовый, длиной и шириной в один стержень, и издавал неприятный запах.

Перевод текста, сделанный антропологом Р. Седриком Леонардом:

«В 22 году, в 3-м месяце зимы, в шестом часу дня писцы Дома Жизни заметили огненный круг, спускавшийся с неба. Изо отверстия у него шел неприятный запах. У него не было головы. Его тело было длиной в один стержень и шириной в один стержень. У него не было голоса. И от этого сердца писцов пришли в замешательство, и они бросились на животы, а затем доложили об этом фараону. Его величество приказал […], когда он размышлял о случившемся, чтобы это было записано в свитках Дома Жизни».

По мере того как дни сменялись, в небе появлялось все больше и больше подобных объектов. Их блеск превосходил солнце, и они занимали все четыре стороны неба. Армия фараона наблюдала за этим зрелищем вместе с ним.

Затем объекты поднялись выше в небо и направились на юг. В этот момент с неба посыпались рыбы и птицы. Фараон приказал принести благовония, чтобы заключить мир с Землей, и приказал записать это событие в Анналы Дома Жизни.

Остальной текст приводится далее:

«Теперь, по прошествии нескольких дней, этих объектов в небе становилось все больше и больше. Их великолепие превосходило солнце и простиралось до пределов четырех сторон неба. Высоко и широко в небе было место, откуда появлялись и исчезали эти огненные круги. Армия фараона наблюдала за происходящим вместе с ним среди них. Это было после ужина. Затем эти огненные круги поднялись выше в небо и направились на юг. Затем с неба упали рыбы и птицы. Чудо, о котором раньше не знали с момента основания их земли. И фараон приказал принести благовония, чтобы заключить мир с Землей, и то, что произошло, было приказано записать в Анналы Дома Жизни, чтобы об этом помнили все последующие времена».

Ученые отмечают, что в тексте не указано, вступали ли древние египтяне в контакт с инопланетянами. Однако это событие считается важным моментом в истории, как для человечества, так и для древнеегипетской цивилизации.

Примечательно, что древние египтяне были опытными астрономами. Маловероятно, что они ошибочно приняли эти объекты за астрономические или метеорологические явления. Кроме того, в тексте говорится, что объекты меняли направление в небе, что указывает на то, что они не были падающими метеоритами.

К сожалению, оригинальный папирус исчез. Сообщается, что исследователь Сэмюэл Розенберг запросил доступ к документу в Музее Ватикана, но получил ответ, что папирус Тулли утерян и больше не «отслеживается».

Некоторые предполагают, что папирус может быть спрятан в архивах Музея Ватикана. Если это так, то почему? Возможно ли, что это одно из самых надежных свидетельств древних наблюдений НЛО? И если да, то могли ли эти инопланетные посетители повлиять на развитие древнеегипетской цивилизации?