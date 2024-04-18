 

Эмили Ратаковски показала подросшего сына и высказалась о неудачном браке

18.04.2024, 0:25, Новости дня
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В подписи к свежим снимкам, которые опубликовала пресса, она поделилась фрагментом текста из песни Бонни Райт 1971 года “Спасибо”, в котором отражены ее чувства и мысли о материнстве.

После разрыва 4-летнего брака с отцом сына, Эмили Ратажковски активно высказывает свою позицию по поводу разводов и стигматизации, которая часто сопровождает этот процесс. Она отметила, что развод не должен ассоциироваться с неудачей или стыдом, а скорее быть смелым и осознанным решением, особенно если это помогает женщине избавиться от токсичных отношений.

Будучи публичной личностью, Ратаковски не стесняется делиться своими мыслями и опытом с поклонниками, стараясь пролить свет на важные социальные вопросы. Она также упомянула о своих “разводных кольцах”, созданных специально для нее, чтобы подчеркнуть важность самоактуализации и осознанного выбора в личной жизни.

Эмили Ратаковски выходит за рамки обычных стандартов и стереотипов, открыто обсуждая сложные темы и призывая к осознанности и принятию себя. Ее поступки и слова служат примером для многих женщин, которые сталкиваются с подобными жизненными ситуациями.


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