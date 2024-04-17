 

Россия массово производит беспилотники, и санкции Запада ей в этом не помеха — австрийский полковник

17.04.2024, 23:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Военно-промышленный комплекс РФ не пострадал от украинского конфликта и работает в три смены на полную мощность, рассказывает полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью N-TV. По его словам, РФ нашла обходные пути, чтобы закупать электронное оборудование для производства большого количества беспилотников на мировом рынке, несмотря на западные санкции. В этом ей помогают Китай, Индия, Турция и Иран.

Господин Райснер, ключевое слово: беспилотники. Беспилотники, которые Иран поставляет в том числе России, чтобы они применялись на Украине, — почему русским, несмотря на эмбарго, удаётся иметь в своём распоряжении всё ещё так много беспилотников?

МАРКУС РАЙСНЕР, австрийский полковник: Во-первых, военно-промышленный комплекс РФ по-прежнему не понёс ущерба и работает, так сказать, на полную мощность. По оценкам, работа в РФ сейчас ведётся в три смены, то есть производственные площадки медленно, но неуклонно набирают обороты. Конечно, это даёт РФ возможность создавать поток ресурсов для фронта, в то время как военно-промышленный комплекс Украины, напротив, существенно пострадал.

Чтобы производить всю эту продукцию, разумеется, нужны электронные составляющие, и тут мы должны абсолютно ясно понимать, что РФ удаётся получать эти составляющие на мировом рынке обходными путями, по так называемым серым линиям. И именно здесь круг замыкается в плане происходящего в Иране. Иран — страна, которая уже десятилетия находится под строгим санкционным режимом. Тем не менее ему удалось стать супермаркетом по продаже беспилотников, производить беспилотники  высокой дальности, производить крылатые и баллистические ракеты.

То же самое теперь, естественно, касается и России, причём даже в большей мере. В одиночку РФ не могла бы ни вести эту войну, ни выиграть её, — но речь идёт и не об одной России, а о РФ с поддержкой Китая, Индии как покупателя сырья, а также Турции и, совершенно явно, Ирана. И это делает возможным для РФ постоянно использовать или поставлять на фронт такое большое количество беспилотников.

 

Дата выхода в эфир 16 апреля 2024 года.


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