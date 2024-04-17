Мнение: Первый в мире завод нитридного топлива, русофобия важнее атомофобии, Росатом судится с Финляндией

1. Русский атом по-прежнему впереди всех. На днях наши учёные сделали очередной важный шаг к замкнутому топливному циклу в ядерной энергетике, при котором ядерные отходы пойдут в переработку и станут новым ядерным топливом, что повысит доступные запасы топлива для АЭС во много раз (ссылка):



Росатом получил лицензию на запуск первого в мире производства нитридного топлива.

Ростехнадзор выдал Сибирскому химическому комбинату (входит в ТВЭЛ) лицензию на эксплуатацию модуля фабрикации/рефабрикации СНУП-топлива.

На объекте будут изготавливать макеты тепловыделяющих сборок (ТВС) с обедненным ураном. Специалисты комплексно опробуют все участки изготовления ТВС. На следующем этапе — после получения разрешения на обращение с плутонием — запустят производство топлива штатной зоны реактора БРЕСТ-ОД-300.

Модуль фабрикации/рефабрикации сооружают на площадке опытно-демонстрационного энергокомплекса. Также здесь будут работать энергоблок с инновационным БРЕСТ-ОД-300, модуль по переработке облученного топлива. Таким образом впервые в мире на одной площадке построят АЭС с быстрым реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл.

СНУП расшифровывается как смешанное нитридное уран-плутониевое. В таком топливе делящийся материал — смесь урана и плутония — представлен в форме соединения азота, мононитрида. Обычно используют диоксид урана.

2. Европа в ловушке: сил бороться сразу со всеми врагами повестки уже не хватает. Борьба с Россией оказалась слишком затратной, причём особенно тяжёлые последствия наступили в сфере энергетики. Ветряки и американский сжиженный газ спасти Европу не смогли, цены на энергию в регионе уничтожили конкурентоспособность европейской промышленности.

Власти ЕС снова заговорили о необходимости возрождать ядерную энергетику, ещё недавно презираемую и гонимую адептами «зелёной чумы». Между русофобией и атомофобией евробюрократы сделали выбор в пользу русофобии (ссылка):



Страны Евросоюза (ЕС) вернутся к активному использованию атомной энергии для преодоления энергетического кризиса и снижения зависимости от России. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, его слова приводит ТАСС.

Как уточнил чиновник, активное использование атомной энергии поможет ЕС укрепить свой суверенитет после того, как Россия «выпустила энергетическую ракету по Европе». Он также отметил, что попытки РФ «подорвать евроэкономику, общество и мораль» не увенчались успехом.

По мнению чиновника, широкое использование атомной энергии сгладит негативный эффект от энергетического кризиса, который начался в регионе в 2022 году. Мишель уточнил, что эта мера стала необходимой после начала военного конфликта на Украине.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен впервые призвала увеличить сроки эксплуатации действующих атомных электростанций на территории стран ЕС. Как пояснила она, АЭС являются легкодоступным источником электроэнергии с низким уровнем выбросов углекислого газа. Последнее обстоятельство, уточнила глава ЕК, особенно актуально с учетом действующей климатической повестки.

3. Вместо новой атомной электростанции Финляндия получила от Росатома крупный иск за срыв контракта (ссылка):

“Росатом” обратился в международный арбитраж с исками к Финляндии примерно на €3 млрд из-за отказа Хельсинки от строительства АЭС “Ханхикиви-1”, следует из отчетности “Атомэнергопром”.

В апреле 2022-го проектная компания Fennovoima Oy, в которой 34% принадлежали “Росатому”, уведомила российскую сторону о расторжении контракта на строительство АЭС “Ханхикиви-1” в Финляндии.

Как заявили в “Атомэнергпроме”, в июле 2022 года Fennovoima Oy обратилась к ним с различными требованиями, в том числе о взыскании по гарантиям возврата авансов по ЕРС-контракту на общую сумму €1,7 млрд. Организации группы не согласны с этим, поэтому спор рассматривается в международном арбитраже.

Помимо этого, “Атомэнергпром” требует досрочно вернуть займ, предоставленный Fennovoima, а также компенсацию стоимости принадлежащих группе активов из-за расторжения соглашения акционеров. Номинальная стоимость займа — €920,5 млн.

Проект “Ханхикиви-1” предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 мегаватт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей станции выступала финская проектная компания Fennovoima Oy, а генеральным поставщиком — RAOS Project (входит в “Росатом”).

В декабре 2022 года Международный совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) отказал финской стороне в предъявлении финансовых претензий “Росатому” в ситуации с АЭС “Ханхикиви-1”.