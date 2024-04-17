Мнение: Грузинский закон об иноагентах, Брюссель против правых и британский этодругин

1. По поводу закона об иноагентах, который уже более года пытаются принять в Грузии, но пока что не могут из-за тех самых местных иноагентов, открыто работающими на Евросоюз и США. Иноагенты называют закон «российским» (см. заглавная картинка) и потому его якобы нельзя принимать. Тот факт, аналогичные и даже более жёсткие законы действуют в США и многих других государствах, иноагенты по своему обыкновению не считают важным. Дмитрий Медведев пишет (ссылка):



Дискуссии вокруг закона об иноагентах в Тбилиси перешли в сферу уличных стычек и весёлого грузинского мордобоя в парламенте. Тот, кто назовёт подобные акции стихийными протестами, пусть первый бросит камень в собственное зеркало. За всеми этими митингами видна опытная и хорошо знакомая голливудская рука.

Главное, что не нравится «протестующим» в законе «О прозрачности иностранного влияния», который пытается принять парламент Грузии, – он, видите ли, «российская идея», а не западная инициатива.

Месяцем раньше волну ожесточённой критики со стороны западных стран вызвало принятие в Киргизии закона, который обязывает НКО с иностранным финансированием регистрироваться в специальном реестре. Сплошной стон, окрики и угрозы с европейских и американских провластных помоек. А также вкрадчивые, но неприязненные обращения в адрес руководства этой страны. Как посмели? Кто позволил? Внутреннее дело государства? Безопасность, суверенитет, независимость? Нет, не слышали. Это не для вас…

За всем этим – высокомерие и бессильная злоба тех, кому всё чаще дают прямой отпор и не желают подчиняться. Советам с подобострастием не внимают. Вмешательство – пресекают.

Год назад, кстати, Госдеп США устами своего официального представителя Прайса высказал особое «удовлетворение», когда грузинские власти отозвали предыдущий проект обсуждаемого сейчас закона. Потому что (дословно) документ был «несовместим с евроатлантическими ценностями». Ну да, и правда. Ценности разные. Чёрное море не Атлантика, Джорджия не Грузия, при всём сходстве имён.

При этом в Евросоюзе сейчас планируют принять собственную версию закона об иноагентах. Более жёсткую, чем даже в США, где он действует с 1938 года и серьёзно ограничивает деятельность широкого круга юридических и физических лиц, которые представляют интересы зарубежных структур и деятелей. Штрафы, тюрьма, депортация, ограничения «нежелательных» персон и организаций в правах – весь арсенал наперевес и применяется мгновенно. Однако это считается вполне нормальным. Это же американский закон, и он лучший. Думаю, даже если бы он предусматривал смертную казнь для иноагентов, в Вашингтоне бы нашли обоснование таким репрессиям. Правильно, ведь казнят врагов самой Америки!

В отличие от грузинского, киргизского или вполне лояльного российского закона, который допускает деятельность иноагентов, но – совершенно справедливо – требует от них прозрачности и препятствует скрытому неправовому иностранному вмешательству во внутренние дела государства, в его экономику и политическую жизнь.

Законы об иноагентах действуют в целом ряде стран. В том же Израиле. Или (намного более строгие) в Венгрии или Австралии. Но в этих случаях Вашингтон и Брюссель тоже всё вполне устраивает. Никаких претензий и осуждения.

В остальных случаях – проплаченные майданы, драки, давление, шантаж. И картинные истерики старшего германского колбасника, главного гинеколога Еврокомиссии и прочих подобных второсортных деятелей из американской обслуги.

Атлантические ценности, навязанные через майдан и кровь, – подарки крайне сомнительные. Они всё меньше нравятся даже тем странам, которые до сих пор были англосаксам вполне покорны. Видимо, и у них терпение и уступчивость к сегодняшнему дню достигли неизбежного предела. То ли ещё будет.

2. Власти Евросоюза и европейской столицы, Брюсселя, натравили полицию на проходившую в городе конференцию консервативных политиков NatCon (НатКон), собирающую ежегодно европейских правых (ссылка). Ранее НатКоны проходили в Британии, однако попытка провести это мероприятие на континенте немедленно наткнулась на сопротивление европейских бюрократов.



Сначала власти Брюсселя не давали участникам найти площадку для конференции, угрожая преследованием владельцем площадок. По иронии судьбы сцену предоставил некий иммигрант из Туниса, оказавшийся не против правых. Когда мероприятие всё же началось, представитель брюссельской мэрии Эмир Кир (турок по национальности) вызвал полицию.

Выступления ряда спикеров форума были сорваны, со сцены вынудили уйти Найджела Фараджа – лидера британской Партии Реформ, в зал не допустили французского правого политика Эрика Земмура. На мероприятие помешали прибыть ключевому гостю – венгерскому премьеру Виктору Орбану, известному своим скептическим отношением к левацкой повестке.

3. Экс-лидер Британии Дэвид Кэмерон проводит мастер-класс традиционного британского лицемерия. Рекомендую просмотреть это короткое видео тем, кто до сих пор думает, будто у пособников США, которые в текущих конфликтах за Израиль и Украину, есть хоть какие-то принципы (видео).

Когда Израиль в нарушение законов войны бомбит консульство Ирана — это справедливое наказание злодеев. Когда Иран аккуратно отвечает воздушной атакой, заставляя Израиль потратить миллиард долларов на ракеты для ПВО — это страшное преступление Ирана, опасный и безответственный шаг. А если кто-нибудь, неважно по какой причине, разбомбит консульство Британии тем же способом, которым это сделал Израиль, Британия немедленно и с максимальной жёсткостью нанесёт ответный удар.