Александр Дугин дал интервью Такеру Карлсону

Философ и политолог Александр Дугин сообщил, что дал шестичасовое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам Дугина, в ходе его беседы с Карлсоном они пообщались о роли России в мире, причинах геополитических сдвигов в последние десятилетия, а также «посокрушались утратой Соединёнными Штатами роли мирового гегемона» и обсудили новые и старые политические парадигмы.

– Три часа я рассказывал Такеру на английском о евразийстве, цивилизациях суши и моря. Выяснилось, что он, как представитель Америки, понял не всю информацию, поэтому пришлось отдельные моменты рисовать в виде комиксов, – рассказал философ.

Как отметил Дугин, интервью выйдет с ним после монтажа, несмотря на изначальный план Карлсона дать всё одним куском.

– Очевидно, что Такер не привык к нашей академической системе – несколько раз мы вызывали ему доктора, давали нашатырь… Но он показал себя настоящим профессионалом – как только ему становилось лучше, мы продолжали запись, – заключил Дугин.

Интервью будет опубликовано в ближайшие дни на платформах «Дзен» и Rutube.

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