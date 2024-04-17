Мнение «аналитика»: О разгадке коричневого ящика президента Путина… Нежданчик?

Это прекрасно! Потому и под катом. А пока небольшая вводная.

Если помните, в ЧГК был фирменный вопрос «Что в чёрном ящике?».

В Кремле намедни было нечто похожее. Только ящик поменьше и коричневого цвета. Его один верный человечек передал переизбранному президенту Владимиру Путину из рук в руки. Тут же всплыли сами собой в памяти строки другого Владимира Владимировича. «Берёт — как бомбу, берёт — как ежа, как бритву обоюдоострую, берет, как гремучую в двадцать жал змею двухметроворостую».

Что же такого прошло через хитроумную ФСО и СБП?

Ответ — во всех смыслах прекрасен.

Но почему — см. верхнее фото — он взял «корочки» так, словно впервые видит?

А вообще он их хоть раз в жизни кому-то предъявлял?

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