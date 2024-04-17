Самолет Aer Lingus совершил посадку в Бирмингеме из-за неизвестного предмета

Согласно информации, опубликованной в газете Daily Mail, самолет авиакомпании Aer Lingus совершил экстренную посадку в аэропорту Бирмингема, расположенного в Англии. Причиной этого стала находка неизвестного предмета на борту лайнера, который вызвал тревогу среди пилотов и привел к неразберихе в салоне. Капитан самолета принял решение о приземлении всего через 10 минут после взлета.

На момент посадки на взлетно-посадочной полосе была развернута специальная команда саперов с собаками. Все пассажиры были немедленно эвакуированы. Позднее стало известно, что обнаруженный на борту предмет не представлял угрозы. Тем не менее, из-за произошедшего некоторые планируемые рейсы в аэропорту были либо отменены, либо задержаны.