 

В Сызрани уволили чиновника, который отремонтировал дороги не накануне муниципальных выборов

17.04.2024, 17:33, Разное
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Администрация Ленинского района Сызрани уволила 31-летнего замначальника департамента дорожного строительства Егора Антонова за то, что он самовольно отдал распоряжение о ремонте нескольких дорог в период, когда в регионе не проводилось никаких муниципальных или городских выборов.

Чиновника обвинили в растрате и нецелевом расходовании бюджетных средств.

Руководство района объяснило, что в отличие от Москвы, Сызрань имеет весьма ограниченные бюджеты на ремонт дорожного покрытия. Поэтому в администрации стараются рационально расходовать эти средства, устраняя ямы только в том случае, если это способствует переизбранию того или иного руководителя на новый срок. Согласно внутренним негласным правилам, ремонт следует начинать не ранее чем за 3 месяца до дня голосования, причём в первую очередь ремонтировать следует те дороги, на которых установлены билборды предпочтительного для администрации кандидата, как правило – действующего чиновника.

– Егор Петрович у нас новенький, его только недавно назначили. Он ещё глупый и неопытный, – говорит глава районной администрации. – Человек ни в одних выборах не участвовал и не понимает, как устроен избирательный процесс. В пояснительной записке, которой он мотивировал свою растрату – сплошные фотографии рытвин, выбоин и ям, и ни слова о электоральных рейтингах. Он даже не удосужился провести соцопрос и узнать, что в этом микрорайоне я и так выигрываю с большим отрывом, а альтернативный кандидат в случае победы отказался бы в мою пользу. Поэтому расходовать средства следует там, где народ колеблется, да и делать это нужно в более благоприятный с точки зрения выборов период.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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