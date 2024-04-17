Столица Дании лишилась одной из главных достопримечательностей — пожар уничтожил Копенгагенскую биржу

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Знаменитая Копенгагенская биржа — одна из главных достопримечательностей датской столицы — была уничтожена в результате пожара, передаёт NBC News. По информации канала, пламя полностью разрушило шпиль здания. Причина возгорания пока не установлена.

Пожар в здании Копенгагенской биржи попал на видео — на кадрах видно полностью объятую огнём постройку XVII века.

Пожарным удалось локализовать возгорание, однако спасти знаменитый шпиль здания они не смогли.

Здание биржи, расположенное рядом с дворцом Кристиансборг, где заседает датский парламент, — исторический памятник и популярная у туристов достопримечательность.

Причина возгорания до сих пор не установлена; инициировано расследование.

Дата выхода в эфир 16 апреля 2024 года.