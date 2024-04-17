Китайская сборная отказалась участвовать в Олимпийских играх в случае недопуска российских спортсменов

Руководитель Главного государственного управления по физической культуре и спорту КНР Гоу Чжуньвэнь направил официальное письмо в Международный олимпийский комитет с требованием «предоставить равные права всем спортсменам, в том числе гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь».

В случае, если российская и белорусская сборные не будут допущены до участия в соревнованиях, то китайские спортсмены откажутся от участия в летних Олимпийских играх, которые должны начаться в Париже 26 июля 2024 года

– Мы требуем соблюдать дух Олимпиады, не смешивать спорт и политику. Китайский народ помнит, какую роль сыграли русские товарищи в нашей священной борьбе за свободу, поэтому мы не останемся в стороне, – сказал Гоу Чжуньвэнь на пресс-конференции.

По информации французской газеты L’Humanité, в ближайшее время с аналогичными заявлениям выступят представители сборных Вьетнама, Ирана, Венесуэлы, КНДР и других стран. Отказ от участия в играх сразу нескольких стран может сорвать мероприятие.

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