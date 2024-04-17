 

Песков напомнил о важности безопасности Telegram

17.04.2024, 14:15, Разное
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул необходимость внимательного отношения основателя Telegram, Павла Дурова, и его команды к безопасности мессенджера, чтобы он не стал инструментом в руках террористов.

Песков выразил озабоченность по поводу заявлений Дурова о доступности Telegram для всех, отметив, что это может быть опасно, если не принимать в расчет потенциальные угрозы терроризма.

По словам представителя Кремля, в администрации президента еще не изучали интервью Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону, но обещают сделать это к концу рабочего дня.

Песков также подчеркнул, что Telegram активно используется на территории России, и пока не принимались решения относительно его деятельности.

Интервью Дурова с журналистом Такером Карлсоном опубликовано 17 апреля. Дуров выразил свои опасения по поводу безопасности американских платформ и объявил о возвращении “стены” в Telegram.


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