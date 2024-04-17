Рупор кремлевской пропаганды: Смотр наземных дронов

Шойгу вчера осмотрел перспективные образцы наземных робототехнических изделий.

По итогам осмотра потребовал ускорить принятие на вооружение тех образцов наземных дронов, которые себя проявили в зоне СВО.

В общем, постепенно и тут все начало двигаться. В этом году наземных дронов на поле боя станет существенно больше, ну а настоящий бум можно ожидать уже в 2025 году. Сейчас мы в самом начале этой революции.

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