 

Налаживающая личную жизнь Бузова заговорила о непристойных предложениях на сайтах знакомств

17.04.2024, 11:40, Разное
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Певица подчеркнула, что для нее любовь имеет высший приоритет. Она верит в то, что встретит свою настоящую любовь.

Недавно Ольга вызвала интерес у публики, обсуждая возможную свадьбу и даже демонстрируя кольцо на безымянном пальце. Однако звезда быстро развеяла эти слухи, объяснив, что просто рассматривала варианты и даты для будущего события, не делая из этого большого события.

После недавнего отпуска на Алтае и поездки в Таиланд, где она отдыхала в одиночестве, Ольга призналась, что ее сердце до сих пор свободно. Даже упоминание о возможной свадьбе оказалось всего лишь шуткой. Певица утверждает, что ее будущий муж должен быть особенным человеком, который поймет, что получил настоящий бриллиант.

Несколько месяцев назад Бузова призналась в симпатии к начинающему актеру Славе Копейкину из сериала “Слово пацана”. Она даже пригласила его на свидание, но актер не воспринял это всерьез, объяснив, что это было просто шуткой.

Несмотря на советы друзей зарегистрироваться на сайтах знакомств, Ольга считает это крайностью и пока не готова к такому шагу. Она подчеркнула, что ей еще не приходилось сталкиваться с непристойными предложениями в социальных сетях или на сайтах знакомств. Певица сохраняет оптимизм и надежду встретить свою любовь оффлайн, снизив требования к идеальному партнеру.

Бузова продолжает свой поиск и верит в то, что встреча с ее мужчиной мечты не за горами. В ее жизни происходят разные события, но она остается открытой для новых возможностей и готова принять любовь, когда она придет к ней.


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