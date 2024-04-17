У бобров, сгрызших дамбу под Орском, нашли связь с бакланами, испортившими крышу «Зенит Арены»

Бобры, которые сгрызли дамбу и вызвали затопление Орска, могут иметь отношение к бакланам, которые в 2017 году испортили крышу стадиона «Зенит Арена»

Такое заявление сделали в комиссии по расследованию чрезвычайного происшествия, созданной в Российской академии естественных наук. Не исключено, что животные спровоцировали катаклизм сознательно, а точнее, исходя из генетической программы, прошитой в них в западных биологических лабораториях.

– Ни в одной стране мира бакланы не устраивали таких разрушений, – говорит академик Евгений Курицын. – С бобрами всё сложнее, они действительно порой разрушают различные строения или напротив перекрывают реки и доставляют неудобства фермерам. Но как учёный, я вижу, что тут уже есть определённая система, корреляция, пертурбация, имманентность. Есть все основания полагать, что наши западные неприятели взяли на вооружение эту способность бобров и подсказали им, где и что надо грызть. Спектрометр!

Учёные намерены истребовать правительственный грант и в ближайшие месяцы заняться отловом, изучением и допросов животных для подтверждения своих догадок.

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