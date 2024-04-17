Аналитик Эпископос рассказал, где США просчитались в отношении России

Сбой санкционной политики в отношении РФ свидетельствует о серьезных недостатках во внешней стратегии Соединенных Штатов. Такой вывод сделал аналитик Марк Эпископос в своей статье для American Conservative.

“Неудача санкционного режима стала настолько очевидной, что ее становится все сложнее игнорировать”, — отметил он.

Эпископос подчеркнул, что применение санкций — это ошибочный метод продвижения национальных интересов, особенно когда целевая страна уверена, что рестрикции могут быть сняты, и при этом имеет достаточный стимул выполнить требования США. Однако это не применимо к России, подчеркнул аналитик.

Он также отметил, что Россию невозможно “эффективно изолировать” с помощью санкций.