 

«Это просто боль!» – американцы пожаловались Fox News на цены в магазинах и на заправках

17.04.2024, 8:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Белый дом заявляет, что преодолел инфляцию. Телеканал Fox News решил расспросить простых американцев на автозаправке, что они думают о ценах на топливо и продукты. Автомобилисты пожаловались, что им трудно сводить концы с концами, а власти только «пудрят мозги» народу.

Александрия, штат Вирджиния.

Цены на бензин на 50 процентов дороже, чем в январе 2021 года. Как это сказалось на ваших финансах?

АФРОАМЕРИКАНЕЦ В КЕПКЕ: Финансы просто отпад! (Усмехается.) Нет никаких накоплений. Чтобы все удержались на плаву, цены на бензин должны снизиться.
 
ДЕВУШКА: Разумеется, никому не хочется платить так много, но нам без него (топлива. — ИноТВ) никак.

МУЖЧИНА В КЕПКЕ: Траты, конечно же, возросли. Да, эффективность расхода топлива у автомобилей, пожалуй, растёт, но у нас при этом всё равно уходит много денег.

МУЖЧИНА В ОЧКАХ: У нас в семье две машины. Я езжу на Tesla, так что с ней я эффекта не ощутил. А вот моя жена ездит на большом новеньком Suburban, купленном нами в этом году на замену пикапу. И я просто в шоке, сколько стоит заправить полный бак! Просто я по ряду причин решил, что нам нужно обзавестись машиной на бензине, а не содержать два электрокара. Но заправка такой здоровой машины — это просто боль!

МУЖЧИНА В ФУТБОЛКЕ: Это болезненно. Я, скажем так, разнорабочий, то есть трудоустроен как бы наполовину, если понимаете, о чём я. Так что придётся мне больше трудиться.

ПОЖИЛОЙ АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Цены на бензин у нас просто абсурдные. Я с 16 лет за рулём, а в следующем месяце мне исполнится 62. Абсурдные цены… То, чем ты заправил машину сегодня, за два дня уже израсходуется. Нужно что-то делать.
 
МУЖЧИНА В КЕПКЕ: Постепенно дорожает то и это, а продукты и бензин по-прежнему обходятся дороже всего.

АФРОАМЕРИКАНЕЦ В КЕПКЕ: Зарплаты не растут, остаются на том же уровне. В итоге для оплаты всех счетов требуется не одна, а две-три получки.

В марте Белый дом заявил: «Стоимость ежедневных покупок, от галлона бензина до галлона молока, снизилась». Вы с этим согласны?

ДЕВУШКА: С уверенностью могу сказать, что дороговизна продуктов ещё абсурднее, чем дороговизна топлива.

МУЖЧИНА В ПОЛО: При каждом походе в магазин вижу, что практически все товары стали на 10, 15, 20 центов дороже. И всё это в совокупности даёт о себе знать.

АФРОАМЕРИКАНЕЦ В КЕПКЕ: У некоторых продавцов цены всё ещё запредельные. Не было никакого снижения. Нам просто пудрят мозги, чтобы люди верили, а они тем временем постепенно всё повышали…

МУЖЧИНА В ОЧКАХ: Просто я сочувствую всем, кто едва сводит концы с концами. Мне-то удаётся, но со скрипом. Ума не приложу, как какая-нибудь молодая семья из четырёх человек справляется с подорожанием не только этого (топлива. — ИноТВ), но и всего остального. Решения, которые принимаются в этой стране — да и не только в этой, но и в мире в целом, — причиняют столько страданий.

МУЖЧИНА В ПОЛО: Теперь, когда я приезжаю на заправку, мне приходится чаще задумываться, сколько брать топлива: полный бак или половину… Ведь эти же деньги могли бы пойти на продукты и другие вещи, необходимые в повседневной жизни. Безусловно, это чувствуется, особенно если тебе приходится заправляться где-то пару раз в неделю или каждые пару недель. Думаю, ему (предположительно Байдену. — ИноТВ) следует дать волю американской энергетике, открыть трубопроводы и вернуться к политике, которая работала.
 
ПОЖИЛОЙ АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Я считаю, президент Байден… Трудно сказать, с ума можно сойти с этой политикой и всем, что с ней связано. Я провёл в Вашингтоне всю свою жизнь — лет 60. Всех, кто проходит в Белый дом, стоило бы призвать к ответу. Но обделёнными оказываемся мы, народ. Раньше было так: богатые богатеют, бедные беднеют. Сейчас же бедным не остаётся вообще ничего. Бедных просто вычеркнули как класс. И это вредит нашей экономике. Взгляните на нынешнюю обстановку: людей, живущих в приютах, на улицах, стало больше, — потому что жильё им не по карману. В столице начинается очередной сезон борьбы за власть, и я молюсь, чтобы ситуация как-то переломилась.

АФРОАМЕРИКАНЕЦ В КЕПКЕ: Нужно прилагать больше усилий. Оживления и подъёма экономики без этого не будет. Рост инфляции и повышение налогов экономику не выправят. Нужно прийти к тому, чтобы люди могли копить сбережения, чтобы у них оставалось больше свободных денег — и тогда им будет легче их тратить: можно будет не беспокоиться о неоплате счетов, отказе от расходов на детей, продукты и всевозможные товары первой необходимости.

Дата выхода в эфир 15 апреля 2024 года.


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