ООН: Потребности Украины в восстановлении и реконструкции оцениваются в 486 млрд долларов

Война разрушила украинскую экономику, свела на нет успехи в области развития, достигнутые в предшествующие годы, и ввергла в нищету почти 25 процентов населения страны. Об этом говорится в опубликованном докладе Странового отделения ООН в Украине.

– На третьем году полномасштабного вторжения России война по-прежнему приносит невыразимые страдания и горе народу Украины, – говорится в докладе. – Вторжение, начатое в нарушение Устава ООН и международного права, привело к гибели и ранениям тысяч гражданских лиц, к массовому разрушению инфраструктуры, включая сотни тысяч жилых домов, больниц и школ, и глубоко травмировало людей независимо от близости к линии фронта.

На сегодняшний день ООН подтвердила факт гибели или ранения более 30 тысяч мирных жителей, включая 1822 ребенка, и это число растет с каждым днем. С момента эскалации войны в феврале 2022 года было совершено более 1600 нападений на медицинские учреждения. За тот же период было повреждено или разрушено более 3800 учебных заведений и более двух миллионов жилых домов.

По состоянию на январь 2024 года 14,6 миллиона человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи, 3,6 миллиона украинцев являются внутренне перемещенными лицами, 6,34 миллиона человек стали беженцами в Европе.

Удар по борьбе с бедностью

Вторжение России свело на нет 15-летние усилия по сокращению бедности в Украине, особенно в семьях с детьми. По оценкам, 80 процентов детей в Украине теперь живут в бедности. Более 25 процентов домохозяйств покупают меньше продуктов питания из-за нехватки доходов; 14 процентов вынуждены брать кредиты, чтобы покрыть основные потребности; 12 процентов не могут оплатить коммунальные услуги.

Народ Украины взял на себя грандиозную задачу по восстановлению после разрушений, вызванных вторжением, отмечают авторы доклада: «С поразительной и вдохновляющей решимостью украинцы поддерживают друг друга. Работают небольшие магазины; ремонтируются и восстанавливаются школы с убежищами, чтобы дети могли посещать их лично; реконструируются больницы и поликлиники, дороги и мосты; идет разминирование сельскохозяйственных угодий и важнейших объектов социальной инфраструктуры».

Потребности в восстановлении растут

ООН и гуманитарное сообщество, партнеры Организации по развитию продолжают работать над тем, чтобы люди, переживающие ужасы войны, получали поддержку, необходимую им для удовлетворения самых насущных потребностей, говорится в документе. В 2023 году более 11 миллионов украинцев получили жизненно необходимую гуманитарную помощь. Это стало возможным благодаря усилиям более 500 организаций, почти 70 процентов из которых составляют украинские НПО.

В условиях продолжающейся войны потребности в восстановлении и реконструкции растут с каждым днем. Согласно оценкам, к концу декабря 2023 года прямой ущерб зданиям и инфраструктуре составил 152 миллиарда долларов. Больше всего пострадали жилищный сектор (почти 56 миллиардов долларов, или 37 процентов от общего ущерба), транспорт, торговля и промышленность, энергетика и сельское хозяйство.

Ущерб, нанесенный окружающей среде, по-прежнему сложно оценить в количественном выражении, и он будет влиять на Украину в течение многих поколений. По состоянию на 31 декабря 2023 года общие потребности в восстановлении и реконструкции оцениваются в 486 миллиардов долларов.

«Мир не должен принимать войну как новую реальность»

Три тысячи сотрудников ООН и 24 агентства, работающие в Украине, полны решимости и далее поддерживать приоритетные проекты правительства по восстановлению, инвестируя в общины, человеческий капитал и национальные инициативы. Но, несмотря на достигнутый прогресс, этих усилий недостаточно, чтобы ликвидировать разрушительные последствия российского вторжения России в Украину, говорится в документе.

– Мир не должен принимать войну как новую реальность, – заявляют авторы доклада. – Жизнь под постоянными бомбардировками, в постоянном страхе – это ненормально. Необходимо продолжать все усилия для достижения справедливого мира в соответствии с Уставом ООН.