 

Бывшая помощница Меган Маркл рассказала об издевательствах герцогини над персоналом

17.04.2024, 6:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Коэн не раскрыла подробности расследования, но упомянула о текучке кадров и сложностях в работе. Она отметила, что многие сотрудники покидали свои должности, даже во время официальных мероприятий. Новости об этих претензиях появились перед скандальной встречей Меган и принца Гарри с Опрой Уинфри в 2021 году.

Саманта выразила обеспокоенность тем, что расследование может не привести к конкретным действиям. В то же время герцог и герцогиня Сассекские категорически отвергли обвинения, называя их клеветой и дезинформацией. Принц Гарри также отстаивал свою жену, представляя ее как заботливую начальницу, готовую помочь коллегам в трудные моменты.

Сотрудничество Коэн с королевой Елизаветой II и работа с Сассексами приносили сложности. В книге “Придворные: скрытая сила за короной” автор Валентина Лоу описывает напряженные отношения между ней и Меган. Издевательства над персоналом, как утверждает Коэн, были частью этой сложной динамики.

История издевательств в королевской семье поднимает важный вопрос о рабочей среде и профессиональных стандартах. Надеемся, что эти события приведут к серьезному обсуждению и улучшению условий труда для всех сотрудников королевской семьи и других институций.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Google уволила протестующих против контракта с Израилем сотрудников

18.04 / Частые простуды, аллергии и аутоиммунные болезни свидетельствуют о плохом иммунитете

18.04 / Политолог: Под видом интервью с Дуровым Карлсон привёз в Дубай ультиматум Трампа по ценам на нефть

18.04 / Рупор кремлевской пропаганды: По пророссийским соображениям застрелил насильников

18.04 / Мнение: Войны зеленые итоги

18.04 / Мнение «аналитика»: О позиции глобального Юга… Почему Россия НЕ проиграет?

18.04 / В Россию официально пришел новый автомобильный бренд Seres

18.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Дешево и эффективно

18.04 / Мнение: США подрывают китайский экспорт в Россию, нефть выше потолка, санкции против российского флота

18.04 / Мнение: Павел Дуров, вечер в хату!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика