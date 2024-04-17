Рупор кремлевской пропаганды: Царь-Мангал рашит Красногоровку
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Ничего более эпичного сегодня уже не будет. Царь-Мангал рашит Красногоровку, катается по занятой врагом Красногоровке и доезжает до здания завода в центре Красногоровки.
После чего спокойно уезжает из Красногоровки.
Пусть тем, кто смеялся над ним будет стыдно.
Съемки велись на дрон поставленный по линии "КатяВаля (https://t.me/katya_valya_dnr)"
Плюс видео от противника с прорывом двух групп бронетехники противника в Красногоровку с высадкой десанта, который занял железнодорожный вокзал города.
Схема атаки.
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Источник: Colonel Cassad
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