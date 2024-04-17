Рупор кремлевской пропаганды: Царь-Мангал рашит Красногоровку

Ничего более эпичного сегодня уже не будет. Царь-Мангал рашит Красногоровку, катается по занятой врагом Красногоровке и доезжает до здания завода в центре Красногоровки.

После чего спокойно уезжает из Красногоровки.

Пусть тем, кто смеялся над ним будет стыдно.

Съемки велись на дрон поставленный по линии "КатяВаля (https://t.me/katya_valya_dnr)"

Плюс видео от противника с прорывом двух групп бронетехники противника в Красногоровку с высадкой десанта, который занял железнодорожный вокзал города.

Схема атаки.

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