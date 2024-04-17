Руни Мара отмечает 39-летие: вспоминаем яркие моменты из жизни актрисы

Руни Мара родилась 17 апреля 1985 года в Бедфорде, Нью-Йорк. Ее настоящее имя — Патришия Руни Мара, но для широкой публики она стала известна просто как Руни Мара.

Актриса начала свою карьеру в кино в начале 2000-х годов и быстро завоевала сердца зрителей своим талантом и харизмой. В карьере будущей звезды были роли, за которые она была номинирована на премии “Золотой глобус” и “Оскар”. Одним из таких ролей является роль Лисбет Саландер в фильме “Девушка с татуировкой дракона” (2011). За роль в фильме “Кэрол” (2015) Руни Мара получила номинации на премии “Оскар”, “Золотой глобус”, BAFTA и “Премию Гильдии киноактеров США” в 2016 году.

Не менее значимым аспектом знаменитости является ее активная общественная деятельность. Актриса поддерживает множество благотворительных организаций и участвует в различных проектах по защите прав животных, защите окружающей среды и борьбе за равные возможности для всех.

Руни Мара — не только талантливая актриса, но и стильная и элегантная женщина. Ее образы на красных дорожках всегда вызывают интерес у поклонников моды. Актриса является лицом таких известных брендов, как Givenchy, Calvin Klein, Louis Vuitton, что подчеркивает ее вкус и стиль.

Несмотря на свои успехи и популярность, актриса остается скромной и дружелюбной личностью. Она предпочитает сохранять личную жизнь в тайне и уделять время близким людям и своим хобби.

В этот особенный день поклонники Руни Мары от всего сердца поздравляют ее с днем рождения и желают новых ярких ролей, творческих успехов и личного счастья. Руни Мара — яркая звезда Голливуда, чье талантливое исполнение ролей завораживает и вдохновляет миллионы людей по всему миру.