 

Польша хочет под европейский «Небесный щит»

17.04.2024, 3:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Польша планирует присоединиться к общеевропейской инициативе «Небесный щит», в которой уже участвует 21 страна, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление премьер-министра Дональда Туска. Польский лидер пояснил, что это необходимо для защиты от дронов и ракет, особенно учитывая, что РФ активно использует БПЛА на Украине.


AP

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил о намерении присоединиться к проекту по созданию общеевропейской системы ПВО, пишет Bloomberg. Во время выступления на пресс-конференции глава Польши пояснил, что недавнее нападение Ирана показало, как важно иметь систему защиты, подобную израильскому «Железному куполу». 

«У Европы нет причин не создавать свой собственный щит против ракет и беспилотников. Не нужно обладать большим воображением, чтобы понять, что мы тоже можем оказаться в опасной зоне», — цитирует агентство слова Туска. 

В так называемую европейскую инициативу «Небесный щит» сейчас входит 21 страна. Туск добавил, что его планы уже поддержала Дания, и призвал ускорить подготовку инвестиций в противовоздушную оборону. По мнению политика, временной фактор имеет значение, учитывая, что РФ активно использует БПЛА на Украине. 

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Россияне стали внимательнее подходить к выбору МФО

18.04 / Анфиса Чехова осталась без денег и помощи во время стихийного бедствия

18.04 / Немцы и французы скептически настроены в отношении будущего Евросоюза

18.04 / Из-за проливных дождей и наводнений жители Дубая пересели с машин на лодки

18.04 / Новые санкции США и ЕС против Ирана будут направлены на программы по производству ракет и дронов

18.04 / Прокремлевский экс-полковник Макгрегор – украинцы (якобы) массово сдаются в плен и отказываются воевать

18.04 / Хорватию ждут выборы, которые могут превратить страну в друга Москвы

18.04 / Эмили Ратаковски показала подросшего сына и высказалась о неудачном браке

17.04 / Россия массово производит беспилотники, и санкции Запада ей в этом не помеха — австрийский полковник

17.04 / Украину бомбят, а Брюссель думает о Ближнем Востоке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика