Мнение «аналитика»: О России, от которой мы все отказались… И поделом?
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Ну ведь всё же хорошо было! Нормальная страна была. Все хорошо сидели на попе, ровно. Дружили со всеми, торговали, по миру ездили свободно. Одно слово, «золотые нулевые»… Чего вдруг величие в одном месте зачесалось и геополитические амбиции попёрли? А куда теперь всё это вырулит?
Мысли такие гуляют у многих. Надо ли было уходить от того, что хорошо работало четверть века, да и двадцать лет назад?
Ну, смотрите…
Эхом из тех далёких «нормальных» лет стал свежий судебный вердикт.
Присяжные заседатели признали экс-руководителя контрольно-ревизионного управления Министерства финансов России по Югре Юрия Чекина виновным по делу об организации убийства прокурора округа Юрия Бедерина и мошенничестве. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в суде Ханты-Мансийского автономного округа. Приговор ещё не вынесен, но исход дела уже ясен.
А тянется оно как раз из тех «нулевых» и чуть раньше. Одним из ключевых предъявленных обвинений экс-чиновнику стала организация убийства в 2000 году тогдашнего прокурора Югры Юрия Бедерина. Он был застрелен в подъезде своего дома. По версии следствия, Юрий Чекин заказал его убийство из мести за попытку привлечь его к уголовной ответственности за хищение казённых денег в крупных размерах.
Просто вспомните, что было «нормой» для тех лет. Государственный служащий на нехилой должности организует схему, по которой переводит государственные средства в частный карман. А когда его на этом ловят, организует… убийство своего обвинителя. Которое и реализуется наёмниками. После чего — «чисто» сработать не получилось — скрывается в бегах.
Ну в какой стране ещё бывает так, что госчиновник заказывает прокурора? Ладно, не будем про Украину, речь всё-таки о действительно нормальных странах.
Это как раз то, от чего #Россия начала уходить с приходом «питерских чекистов».
Мог ли кто-то, кроме силовиков тогда вытащить её из криминального дерьма, в которую страну отправили реформы Михаила Горбачева и Бориса Ельцина? Вопрос риторический.
Могли ли «силовики» действовать иначе на геополитической арене, чем они стали действовать, более-менее наведя свои порядки? Вопрос ещё более риторический.
Нужно ли было уходить от такой «нормальности» такой ценой?
А какие были варианты?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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