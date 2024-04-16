 

Политика Байдена сеет хаос и множит конфликты

16.04.2024, 23:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Джо Байден слаб и это создаёт множество проблем, заявил сенатор Тим Скотт в эфире Newsmax. По его мнению, нынешний президент не выполняет свои служебные обязанности, что не только выглядит постыдным, но и ведёт к насилию как в Америке, так и за рубежом.

Вот, что мы знаем о Джо Байдене: слабость с его стороны на самом деле ведёт к конфликту и хаосу. Что происходило на Ближнем Востоке, когда президентом был Дональд Трамп? Сила Дональда Трампа привела к подписанию соглашений Авраама. 

И благодаря соглашениям Авраама, даже в минувшие выходные… Именно сила Дональда Трампа и соглашения Авраама дали добро и зелёный свет арабским странам поддержать Израиль. Контраст не мог быть более разительным. 

А неисполнение служебных обязанностей Джо Байденом выглядит постыдным, отвратительным и жестоким. Это ведёт к насилию как дома, так и за рубежом. Это абсурдно. 

Дата выхода в эфир 16 апреля 2024 года.  


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