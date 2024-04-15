Мнение: Байден против Китая, США против китайского автоэкспорта и безнадёжные визиты в Пекин

1. Дональд Трамп известен своей жёсткой антикитайской позицией. Во время своего президентства он развернул торговую войну против Китая – установил заградительные тарифы на китайский импорт в США и начал вводить санкции против китайских компаний. На фоне Трампа его сменщик Джо Байден некоторое время выглядел более выгодным для Китая кандидатом: антикитайская риторика «сонного Джо» была вялой, а фокусом американского вредительства при нём стала Россия. По факту, однако, под конец своего президентства Байден оказался для Китая ничем не лучше Трампа (ссылка):



Администрация президента США Джо Байдена уже установила рекорд по количеству китайских компаний, внесенных в черный список. Предыдущее достижение на счету Дональда Трампа, предшественника Байдена, который снова поборется с ним на предстоящих в ноябре этого года выборах, пишет Bloomberg.

11 апреля Минторг включил в санкционный список шесть китайских компаний, доведя их общее число за время президентства Байдена до 319. При Трампе ведомство добавило только 306 предприятий. При этом действующее руководство США не только сохранило введенные ранее тарифы, но и ужесточило эти меры. Особое внимание Вашингтон уделяет санкциям, блокирующим инновации.

Как указал руководитель китайского центра в исследовательской группе Conference Board Альфредо Монтуфар-Хелу, республиканцы и демократы все реже соглашаются друг с другом, но жесткое отношение к Китаю за счет ограничений на технологии — тот редкий случай, когда у противников сложился консенсус.

Что же, России агрессивность США только на руку. Чем больше санкций США вводят против России, Китая, Ирана и других нормальных стран, тем быстрее мы будем создавать параллельную, независимую от США инфраструктуру для торговли.

2. Читатели пишут:

«Автомобиль Yangwang U8 взлетел на первое место по продажам за 4 месяца с момента старта продаж среди автомобилей с ценником от 150’000$ и выше. Владельцами на учёт было поставлено более 5000 автомобилей. Продажи U8 оказались выше, чем продажи любого автомобиля с мировым именем, статусом и историей (с ценником от 150’000$ и выше). Это также новый рекорд в Китае в этом ценовом сегменте».

У меня в голове это сразу наложилось на недавний пост Руслана Карманова (ссылка):

«Китай: Экспортирует ~15% производимых автомобилей.

Южная Корея: Экспортирует ~70% производимых автомобилей.

Германия: Экспортирует ~75% производимых автомобилей.

Япония: Экспортирует ~50% производимых автомобилей.

Забавно наблюдать, как Китай год за годом отгрызает долю сателлитов США в сегменте масс-маркета. Началось с сотовых телефонов, потом пошли телевизоры, и вот, похоже, Китай добрался до очень большого куска пирога, на котором держится изрядная доля экономики Германии, Японии и Южной Кореи.

Что там останется-то — самолёты, топовые чипы, станки да сложные товары для промышленности, и то, пока Китай и до них не дойдёт.

Становится понятно отчаяние старого мира и их неуклюжие просьбы к Китаю то от Йеллен, то от Шольца… добровольно снизить объёмы производства товаров»

Это к вопросу русских Аурусов. Пример Китая показывает, что у сделанных в России роскошных автомобилей — хорошие перспективы.

3. По поводу очередного Олафа Шольца в Пекин. Все такие визиты имеют дополнительную нагрузку — потребовать от Китая остановить сближение с Россией. Так как в Китае отлично понимают, что конечным врагом США является именно Китай, требования западных «лидеров» обречены на игнорирование.

Характерный штрих — прилетевшего в Китай канцлера Германии встретил не глава государства, что было бы логично при встрече равных, а чиновник на два-три уровня ниже, заместитель мэра Чунцина (ссылка). Это классика дипломатического унижения. Если бы я вёл колонку в жёлтой прессе, я бы с чистой совестью озаглавил новость так: «Шольцу указали на место».