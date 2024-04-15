 

«Металлург» выходит в финал Кубка Гагарина

15.04.2024, 20:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом».

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Заброшенными шайбами отметились нападающие Дмитрий Силантьев, Данила Юров и Денис Зернов за «Металлург», а дубль сделал форвард Максим Денежкин за «Автомобилиста».

Таким образом, «Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина, победив в серии со счетом 4-3. В финале он встретится с ярославским «Локомотивом», который в свою очередь разгромил челябинский «Трактор» со счетом 4-0 в серии полуфинала.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Мнение: Журналисты, тролли и модераторы больше не нужны

15.04 / Мнение: На что рассчитывает Израиль, значение Ирана для России и политика Байдена на Ближнем Востоке

15.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Награждение охотников на Леопарды”

15.04 / Мнение: Аятоллы облажались

15.04 / Названы причины и симптомы глазной боли

15.04 / Рупор кремлевской пропаганды: НРТК “Курьер”. Пулеметная версия

15.04 / В стене московской хрущёвки найдены неопубликованные письма Киссинджера Терешковой с признаниями в любви

15.04 / Риск рака поджелудочной железы возрастает при хроническом панкреатите

15.04 / Певица Лолита объяснила феномен Аллы Пугачевой

15.04 / В пригороде Сиднея в ходе службы напали на священника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика