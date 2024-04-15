«Металлург» выходит в финал Кубка Гагарина

В седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом».

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Заброшенными шайбами отметились нападающие Дмитрий Силантьев, Данила Юров и Денис Зернов за «Металлург», а дубль сделал форвард Максим Денежкин за «Автомобилиста».

Таким образом, «Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина, победив в серии со счетом 4-3. В финале он встретится с ярославским «Локомотивом», который в свою очередь разгромил челябинский «Трактор» со счетом 4-0 в серии полуфинала.